Šī gada prestižo Pasaules preses foto ( World Press Photo of the Year) saņēmis ziņu aģentūras "Reuters" fotogrāfa Mohameda Salema uzņemtais kadrs Gazas joslā pagājušā gada oktobrī.

Kopumā žūrijai bija jāizvērtē vairāk nekā 61 tūkstotis pieteikumu no 3851 fotogrāfa no 130 pasaules valstīm.

Žurnāla "GEO" fotogrāfe Lī Anna Olvidža no Dienvidāfrikas saņēma balvu par gada labāko fotostāstu. Viņa dokumentējusi demences slimniekus Madagaskārā.

Ilgtermiņa projektu kategorijā uzvarējis Alehandro Kegarra no Venecuēlas, kurš veidojis foto sēriju "Divas sienas" priekš "The New York Times" un "Bloomberg".