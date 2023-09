No 23. septembra līdz 19. novembrim izstāde "Mūsu mājas bija zeme. Uzplaukums" – Venēcijas mākslas biennāles iespaidīgais Dānijas paviljons – tiks pārradīts Rīgā, jaunajā Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja izstāžu zālē "New Hanza Biroji" – blakus kultūrvietai " Hanzas perons ".

"Stāsta centā ir kentauru ģimene, kas apdzīvo pasauli, ko raksturo gan dramatiski, gan dīvaini dabas procesi, kas radikāli mainījuši dzīves un izdzīvošanas apstākļus. Tā lūkojas nākotnē, iekļauj elementus no pagātnes. Tā ilustrē neskaidro šodienu, kurā cilvēki navigē starp bioloģiju un tehnoloģiju, ekoloisko katastrofu un planētas mīletību, bezcerību un cerību," atklāj iztādes kurators Jākobs Lillemoze (Jacob Lillemose).

Izstādes neatņemama sastāvdaļa ir stāsts "No zemes klēpja" par pieaugšanu un jaunas, nezināmas pasaules iepazīšanu pēc "Uzplaukuma" no jauna kentaura perspektīvas. Tas pārvaicā mūsu priekšstatus par uzplaukuma nozīmēm, nākotnes dzīvi uz Zemes un cilvēka lomu tajā, vēsta izstādes veidotāji. Stāsts apmeklētājiem būs pieejams kā drukātā, tā audio versijā.

Savā daiļradē mākslinieks pastāvīgi atgriežas pie mūsdienu mainīgās tehnoloģiskās realitātes atspoguļošanas un apjēgsmes ar kompozītķermeņu palīdzību, izaicinot iestāvējušos priekšstatus par cilvēcisko un necilvēcisko. Viņa darbu uzmanības centrā ir tā dēvētais posthumānais stāvoklis, kurā cilvēks arvien vairāk atsvešinās no paša radītajām tehnoloģijām un kur atgriešanās pie dabas kļūst jo dienas, jo grūtāka.

Instalācija būs aplūkojama no 23. septembra līdz 19. novembrim, no pulksten 12 līdz 19, katru dienu, izņemot pirmdienas. Norises vieta: Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja fonda izstāžu zāle, "New Hanza biroji", Mihaila Tāla iela 1.