Nākamā gada pavasarī, 24. martā, kultūras telpā " Hanzas perons ", Rīgā ar pirmo un līdz šim vienīgo koncertu Latvijā viesosies atmosfēriskā un tumsnējā džeza apvienība "Bohren & Der Club of Gore" no Vācijas, portālu "Delfi" informē "Hanzas perona" mākslinieciskais vadītājs Miks Magone.

"Bohren & Der Club of Gore" 1992. gadā Ķelnē dibināja jau izsenis savā starpā pazīstamie Torstens Benings (Thorsten Benning), Robins Rodenbergs (Robin Rodenberg), Rainers Henzeleits (Reiner Henseleit) un Mortens Gass (Morten Gass). Kā norāda Magone, viņu laika gaitā ir faktiski definējuši žanru, ko jau pāris desmitgades un pateicoties iedvesmotiem sekotājiem profesionālajā un sarunvalodā pierasts apzīmēt ar "doom jazz".

"Pat necenšoties izrunāt pilno apvienības nosaukumu ne-vācu valodā runājošo mūzikas cienītāju vidū, parasti ir gana ar "bohren", lai kļūtu skaidrs, ka nevis "urbšana", bet šis kolektīvs ir sarunas temats. Retās un salīdzinoši īsās turnejas gadu gaitā ir ne tikai audzējušas cienītāju un koncertgājēju loku apvērsti pretējā tempā mūziķu izpildītās mūzikas nesteidzībai, bet padarījušas šos koncertus par sava veida svētceļojumu galamērķiem. Noslēpumainība, kas apvij kopš 2016. gada par trio kļuvušās apvienības dalībnieku personības un koncertu apstākļos konsekventi ievēroto askēzi gaismas partitūrā, ne vienā vien ir tikai vairojusi vēlmi lietot apzīmējumu "kulta grupa"," tā par "Bohren & Der Club of Gore" raksta Magone.

"Kas gan ir tas, ko šie spēlē, un kas klausītājus tik ļoti piesaista, bet kritiķiem liek tvert pēc vārdnīcām, lai šo mūziku aprakstītu? Nu, džezs, protams! Jā, džezs. Godīgi sakot, tas, visticamāk, ir džezs, kādu nebūsiet dzirdējuši iepriekš. Vai atceraties Andželo Badalamenti skaņu celiņu seriālam "Tvinpīka"? To lēno, slinko, rotaļīgi minimālistisko 50. gadu rokenrola un salonmūzikas kokteili, no kura, izdzirdot vien dažus akordus, acu priekšā nostājas Odrijas Hornas tēls, koķeti šķērsojot telpu?" pēc albuma "Black Earth" noklausīšanās tālajā 2004. gadā, kad "Bohren & Der Club of Gore" sāka iekarot klausītāju atzinību arī viņpus okeānam, rakstīja kāds kritiķis.