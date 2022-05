Foto: Ar atraktīvu uzstāšanos 'Hanzas peronā' priecē 'dzīvie klasiķi' 'Sparks'

Koncertzālē "Hanzas perons" piektdienas, 6. maija vakarā pandēmijas nogurdinātos, pēc klātienes koncertu atmosfēras izslāpušos melomānus priecēja amerikāņu ārtroka un sintpopa grupa "Sparks". Brāļu Rona un Rasela Meilu ekscentriskais duets mūzikā darbojas jau vairāk nekā 50 gadus, un nekas neliecina, ka viņi tuvākajā laikā grasītos doties pensijā. Rīgā viņus atbalstīja pavadošā grupa četru mūziķu sastāvā, padarot priekšnesumu par īstenu roka un popa baudījumu.

Koncerts "Hanzas peronā" norisinājās 2020. gadā iznākušā albuma "A Steady Drip, Drip, Drip" turnejas ietvaros, tomēr grupas faniem bija iespēja baudīt plašu grupas radošās darbības pārskatu, jau sākot no grupas pirmā albuma, kas iznāca tālajā 1971. gadā. Koncertu brāļi iesāka ar intro "So May We Start" no pagājušā gada Kannu festivāla favorītes Leo Karaksa mūzikla "Anete", kuram Meili ir gan scenārija, gan mūzikas autori. Tālāk sekoja skaņdarbi no dažādiem grupas darbības periodiem, un "Sparks" koncertu šajā ziņā iespējams uztvert arī kā īsu ieskatu 20. gadsimta otrās puses roka un popa vēsturē, no glamroka līdz sintpopa pirmsākumiem, no ārtroka līdz teatrālam mūzikla skanējumam.

Savas pastāvēšanas 50 gadu laikā grupa "Sparks" iemieso, šķiet, pasaules popmūzikā ilgāko un noturīgāko divu brāļu mijiedarbību. Formācijas kodolu veido ģērbšanās un izturēšanās ziņā vienmēr uzsvērti nopietnais, pat drūmais dziesmu autors un taustiņistrumentālists Rons Meils, un viņa galējs pretstats - spilgtais un hiperaktīvas enerģijas pārpilnais solists Rasels Meils. Jāizsaka patiesa apbrīna 73 gadus vecā Rasela Meila spējām savā cienījamajā vecumā demonstrēt ne tikai noturīgu plaša diapazona vokālo sniegumu, bet arī fiziskajai izturībai, aktīvi darbojoties uz skatuves.

"Rona ritmiskā un vienlaikus komplicētā sintezatora spēle un Rasela plašais balss diapazons, kas brīžam uztraucas falseta augstumā, kļuvuši par "Sparks" vizītkarti. Un protams inteliģenti izsmalcinātie, bet dažkārt gana provakatīvie dziesmu teksti, kuros rodamas atsauces klasiskajā literatūrā, tai skaitā Šekspīra daiļradē. Taču pats galvenais, ka, neskatoties uz tik ilgu karjeru, brāļu tandēms joprojām ir vispusīgi ražīgs, turpina radīt inovatīvu un vienlaikus pieprasītu muzikālo materiālu, turot augstu inteliģentās un stilīgās popmūzikas latiņu," par mūziķiem raksta koncerta rīkotāji.

Latviešu auditorijai "Sparks" noteikti ir pazīstamāki ar saviem 70. un 80. gadu hitiem - "This Town Ain't Big Enough for Both of Us", "The Number One Song in Heaven", "When I'm With You", "Cool Places", "All You Ever Think About Is Sex" un "Popularity", un daži no tiem priecēja publiku arī "Hanzas peronā". Vienlaikus jāatzīmē, ka brāļi Meili kopā ar pavadošo grupu izpildīja arī gana daudz jaunāku un krietni eksperimentālāku dziesmu, būvējot koncertu no patīkamiem kontrastiem, kas priecēja dažādu viņu daiļrades šķautņu cienītājus.

Jāatgādina, ka šī nav "Sparks" pirmā viesošanās Latvijā - 2012. gadā brāļi Meili uzstājās Ventspils koncertzālē "Jūras vārti", tiesa, koncerta formāts toreiz bija pavisam atšķirīgs - viņi performēja divatā, muzikālo pavadījumu nodrošināja tikai Rona Meila sintezators, bet vairākas dziesmas Rasels Meils izpildīja a cappella.

Koncerta laikā Rasels Meils, kā ierasts, aktīvi komunicēja ar publiku un izteica lielu pateicību sanākušajiem par silto uzņemšanu, bet noslēgumā deva vārdu arī savam mazrunīgajam brālim Ronam, kurš pārsteidza publiku ar aizkustinošu runu. Noslēgumā brāļi izteica vēlmi atgriezties Latvijā un atklāja, ka turpina darbu gan pie jauna albuma, gan muzikālās filmas, līdz ar to "Sparks" stāstā vēl gaidāmas jaunas un, cerams, arī aizraujošas lappuses.