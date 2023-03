No cilvēka, kurš par reklāmām un "native-advertising" projektiem sākotnēji neko daudz nezināja – kā tikai estētiski baudāmiem "NYTimes" tipa specdizaina projektiem –, līdz projektu vadītajam, kurš var izteikt savas idejas un realizēt sen lolotus sapņus, kas glabājās dienasgrāmatu lappusēs. Tas viss tapa, pateicoties "Delfi Brand Studio" kolēģu un galvenokārt vadītājas uzticībai un iedrošinājumam. Uzzināt par savām stiprajām pusēm un to, kā tās pielietot ikdienā. Strādāt "Delfi Brand Studio" – tie ir jauni izaicinājumi, jaunas industrijas un veidi, kā labāk attēlot klienta "brand awareness" kampaņu. Lūkot smalkās detaļās, kā šīs projekta puzles salikt pa gabaliņiem, lai beigās izveidotos kas tāds, kas liktu lasītājam iedomāties, ka pats ir daļa no šiem stāstiem. Nedrīkst arī aizmirst sociālo aspektu, kad dienas tiek pavadītas ar kādu smieklu, smaidu vai pat komandas kopābūšanas vakaru, – lāzertagi, vakariņas, meistarklases, galda spēles – viss, lai iepazītu tik daudzās personības, kas atrodamas "Delfi".