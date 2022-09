Kas ir iemesls, kāpēc cilvēki grib strādāt "airBaltic"?



"airBaltic" kodols ir vienots komandas gars, multikulturāla vide un mīlestība pret ceļošanu un inovācijām. Jau vairāk nekā desmit gadus esam top darba devējs transporta nozarē. Pievienojoties mums, ikviens no darbiniekiem dodas mācību braucienā uz jebkuru "airBaltic galamērķi, lai dzīvē iepazītu mūsu aviokompāniju. Kopā ar ģimeni un draugiem par īpaši pievilcīgām cenām apceļo visu pasauli arī sadarbībā ar mūsu partneru aviokompānijām. Starptautiskas konferences, apmācības, aviošovi un tūres – tā ir daļa no ikdienas, kas aizrauj.



Kas "airBaltic" darba vidē ir tik īpašs? Kas to atšķir no citām darba vietām?



"airBaltic" ir dinamiska darba vieta, kurā satiekas vairāk nekā 30 tautību darbinieki. Ikkatrs no mums ar savām zināšanām un aizrautību veido mūsu veiksmes stāstu. Darbs "airBaltic" nozīmē strādāt starptautiskā vidē, globālā mērogā, atrodoties tepat Rīgā, un tā ir unikāla pieredze, ko citur grūti atrast. Aiz mūsu flotes – lidmašīnām, pilotiem, stjuartiem un aģentiem – stāv uzticama komanda. Tehniķi, dispečeri, IT, juristi, mārketinga un finanšu speciālisti ir tikai daļa no tā, kas tur mūs virs mākoņiem.