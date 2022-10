"If" veidojam par darba vietu, kurā darbinieki jūtas labi un ikdienas darbs viņiem sagādā prieku. Mūsu regulāri veiktās darbinieku aptaujas to apliecina. Mēs cenšamies veicināt līdzsvaru starp darbu un privāto dzīvi. Saviem darbiniekiem piedāvājam arī lieliskus labumus.



Uzņēmuma kultūra, kura balstīta uz savstarpēju uzticēšanos un sadarbību, ir mūsu lepnums. Visu, ko darām, darām no sirds. Mēs rūpējamies cits par citu, esam izpalīdzīgi un ļaujam darbiem runāt skaļāk par vārdiem. Mēs atbalstām dažādus viedokļus . Mēs darām visu iespējamo viens otra un arī savu klientu labā – un darām to ar prieku.



"If" strādā, lai saviem klientiem visā Baltijas reģionā piedāvātu augstākās kvalitātes apdrošināšanu un pakalpojumus. Mēs tos pastāvīgi pilnveidojam un rūpējamies par attīstību.