Latvijā "Cognizant" darbu sāka 2018. gada maijā pēc "Tele2" koplietojamo pakalpojumu centra darba pārņemšanas. "Cognizant Latvia" ir viens no jaunākajiem globālā "Cognizant" atzariem Eiropā, kas koncentrējas uz pilna IT pakalpojumu spektra nodrošināšanu no klientu atrašanās vietai pietuvinātām valstīm. "Cognizant Latvia" uzsvaru liek uz aplikāciju izstrādes un uzturēšanas pakalpojumu sniegšanu, dažādu veidu testēšanas pakalpojumiem, kā arī datu analītikas jomu ar mērķi palīdzēt saviem klientiem kļūt digitālākiem. Galvenās tehnoloģijas, ar kuram strādājam Latvijā, ir "Oracle", "Saleforce", CSG, "Software AG", "Mulesoft", SQL, "Java", PHP, "C++", HTML, CSS, "Javascript", "Azure", "Power BI", "Snowflake".