Pievienojies mūsu Informācijas tehnoloģiju (IT) komandai



Pie mums "Luminor" tiek īstenoti liela mēroga IT projekti, un tev būs iespēja dot savu ieguldījumu to ieviešanā, kas atšķir mūs no citām organizācijām Baltijā. Mēs neapstājamies pie esošā vai paveiktā, bet turpinām arvien uzlabot līdzšinējo praksi. Tas rada daudz iespēju arī tev – gan piedaloties uzlabojumu ieviešanā, gan attīstīties pašam un apgūt ko jaunu. Mēs piedalīsimies tavā izaugsmē, lai tu palīdzētu augt arī mums!



"Luminor" ir rūpīgi izstrādāta organizāciju arhitektūra, izmantojot labākās pasaulē atzītās prakses un standartus (piemēram, TOGAF, Archimate, BIAN, DMBOK). Salīdzinoši maz uzņēmumu Baltijā ir ieviesuši organizācijas arhitektūras praksi, tāpēc "Luminor" ir lieliska vieta, kur to apgūt un palīdzēt attīstīt.