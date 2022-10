Mēs esam daļa no "Atea" grupas, kas ir ne tikai vadošais IT infrastruktūras uzņēmums Ziemeļeiropas un Baltijas reģionā, bet arī viens no lielākajiem nozares pārstāvjiem Eiropā. Kopumā grupā strādā gandrīz 7,5 tūkstoši darbinieku 84 pilsētās, septiņās valstīs. Savukārt Rīgā "Atea" komandu veido aptuveni 600 profesionāļi, kas pārstāv dažādas jomas – sākot no IT un biznesa procesu nodrošināšanas un beidzot ar personāla vadības un mārketinga speciālistiem. Latvijā uzņēmums darbojas jau vairākus gadus un pavisam nesen nosvinēja 16. dzimšanas dienu.