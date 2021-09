Ar izstādi 'PostSensorium' atklāj RIXC Mākslas un zinātnes festivālu

Šodien, 23. septembrī plkst. 18.00 ar izstādi “PostSensorium” Latvijas Nacionālajā bibliotēkā tiek atklāts RIXC Mākslas un zinātnes festivāls, kas šogad pētīs cilvēku virtuālās un reālās dzīves izaicinājumus, kuru pārvarēšanai uzmanības centrā ir mūsu sensorā uztvere un ķermeņiskā pieredze.

Izstāde ir festivāla galvenais notikums fiziskajā telpā, kas bibliotēkā būs apskatāma ikvienam no 24. septembra līdz 12. novembrim, atklājot postsensorija aspektus starptautiski atpazīstamu mākslinieku darbos, kuri izmanto jaunus, virtuālus uztveres rīkus, lai paplašinātu mūsu sensorijus vairāk-kā-cilvēku nākotnes vārdā.

Savukārt festivāla virtuālās programmas ietvaros no 23. līdz 25. septembrim norisināsies ikgadējā “Open Fields” konference, virtuāls koncerts no RIXC Meža laboratorijas, performances, video seansi, WebVR izstāde, sarunas ar māksliniekiem un ievērojamu speciālistu lekcijas, kurās tiks atklāti laikmetīgie mediji, mākslas paņēmieni dažādo sensoriju izpratnei, mākslīgais intelekts un 21.gadsimta estētika un jaunu, imersīvu pieredžu radīšana.

Šogad konferencē viesosies trīs īpaši viesi: amerikāņu profesore un mediju mākslas kuratore Vitnijas muzejā, Kristiāne A. Pola (Christiane A. Paul), amerikāņu skaņas un mediju mākslas vēsturnieks, teorētiķis un rakstnieks, kurš ir atpazīstams ar savu ieguldījumu skaņu mākslas jomā, Duglass Kāns (Douglas Kahn), kā arī viena no festivāla izstādes māksliniecēm, slovēņu jauno mediju māksliniece un bioloģijas doktore, kas apvieno mākslu ar bioloģiju, Špela Petriča (Špela Petrič).

Špelas Petričas mākslas darbs "Dziļā fitokrātija: mežonīgās dziesmas" (Deep Phytocracy: Feral Songs) aizved skatītāju imersīvā ekspedījā, atklājot neskaitāmās attiecības ar dažādiem īpaši pārveidotiem rīkiem, ar kuru starpniecību cilvēki ar apkārt esošiem augiem sastopas no jauna, sajūtot tos citādā – ārpus racionālā prāta pastāvošā saskarsmē.

Savukārt amerikāņu mākslinieks Klementa Vallas "pointcloud.garden" darbu sērijā piedāvā vizuāli izstaigāt imersīvus un virtuālus dārzus, kuros var aplūkot savāktos un 3D skenētos augu datus no trīs dažādiem dārziem Amerikā. Ierasto skatu vieta mums paveras trīs dažādi dārzi punktveida datu mākoņa formātā, kuros saspiestā informācija attēlo veidu kā cilvēki uztver dārzu; kā lapu, ziedlapu, stumblāju un stiebru sajaukumu, punktiem nevienmērīgi piepildot vispārējo tekstūru. Klements Valla ir Ņujorkā dzīvojošs starptautiski atzīts mākslinieks, kurš savos mākslas darbos īpašu uzmanību pievērš tieši cilvēku un datoru pieaugošajai savstarpējai saiknei vizuālu attēlu radīšanā, redzēšanā un nolasīšanā. Viņa darbi ir izstādīti XPO galerijā Parīzē, ZKM Mediju mākslas centrā Vācijā, Stedelijk muzejā Nīderlandē, Kustīgā attēla muzejā (Museum of the Moving Image Ņujorkā un citviet.

Izstādē aplūkojamajā dzīvajā instalācijā "Augu maņas" (Plant Sense) spāņu mākslinieki Marijas Kastelanos un Alberto Valverdes ļauj skatītājam saprast un iepazīt augu slepeno valodu. Mākslas darbā dažādi sensori mērī savienoto augu elektriskās svārstības, kā arī parāda bioķīmiskās reakcijas, ko rada cilvēku klātbūtne un apkārtējā vide. Iespējams, mākslinieku radītais sensorais tērps nākotnē būs ikvienam dārzniekam, kas caur to varēs izjust, saprast un sarunāties ar augiem.

Starptautisku atzinību ieguvušais mākslinieku duets np Šveices Knowbotiq savperformatīvajā māksls darbā "Tulu, Tu, Tu, pirms saule tevi ievaino" (Thulhu, Thu, Thu, before the sun harms you) izseko un atšķetina pagātnes, tagadnes un nākotnes pinekļus un materialitātes naratīvus kādā kūdras purvā Skotijā, kurā “Tulu” ir no augu šķiedrām sapīts daudzpusīgs objekts, kurš, savienojot cilvēkus mākslinieciskā performancē, ļauj sajust kūdras purva vibrācijas.

Jaunās spāņu, šobrīd Šveicē dzīvojošās mākslinieces Vanesas Lorenco darbā "Mhari mutare" augu un cilvēku pasaule saplūst, darba radīšanai iedvesmojoties no agrīnās kristietības Zaļā vīra ornamenta: pagānu hibrīdfigūras, kas ir pa pusei augs, pa pusei cilvēks. Māksliniece ar augmentētās realitātes starpniecību īpaši izveidotā "Instagram" profilā sniedz iespēju Ikvienam izstādes apmeklētājam “pielaikot” dažādādus dabā sastopamu augus.