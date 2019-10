No 5. oktobra mākslas muzejā "Rīgas Birža" skatāma līdz šim lielākā pasaulslavenā marīnista Ivana Aivazovska darbu izstāde "Gaismas metafizika", kurai atlasīti aptuveni 30 dižākie viņa veikumi dažādos žanros – marīnas, vēsturiskas kompozīcijas un ainavas. Pirmo reizi kopā ar Latvijas Nacionālā mākslas muzeja glezniecības darbiem eksponētas gleznas no Ukrainas un Igaunijas muzeju krājumiem, kā arī no privātkolekcijām.

Mākslinieka, akadēmiķa, mecenāta un vairāku prestižu mākslas akadēmiju (Sanktpēterburgas, Amsterdamas, Romas, Štutgartes, Parīzes un Florences) Goda biedra Ivana Aivazovska personība un talants ir pārlaicīgi, jo viņu gan laikabiedri apbrīnoja, gan turpina daudzināt mūsdienās. Viņam līdzvērtīgs mākslinieks vēl nav piedzimis – ne ražīguma, ne arī profesionalitātes ziņā. Dažādās Eiropas valstīs un Krievijā 19. gadsimtā tika sarīkots ap 120 mākslinieka personālizstāžu, kas tajā laikā bija neparasti, un kopumā Aivazovska otai piedēvē vairāk nekā 6000 mākslas darbu, kuri aizvien vēl par augstām cenām tiek pārdoti starptautiskās izsolēs.

Izstādē "Rīgas Biržā" skatāmi tādi izcili audekli kā "Jūras ainava (Vakars)" (1865, LNMM), "Skats uz Vezuvu dienu pirms izvirduma" (1885, Igaunijas Mākslas muzejs), "Puškins Melnās jūras krastā" (1897, Odesas Mākslas muzejs) un citi. Starp tiem aplūkojama arīdzan ainava "Migla uz jūras" (1884, LNMM), kuru autors uzdāvināja pilsētai pēc viņa personālizstādes Rīgā 1886. gadā.

Kā atklāj izstādes kuratore Ksenija Rudzīte, par Aivazovska gleznu izstādi muzejā domāts jau labu laiku: "LNMM kolekcijā glabājās tikai seši Aivazovska darbi, tāpēc mēs pieaicinājām sadarbības partnerus – Igaunijas muzejus un Odesas mākslas muzeju. 2018. gadā Kadriorgas muzejā tika organizēta Aivazovska darbu izstāde, kur bija skatāmi darbi no LNMM, savukārt šogad mēs Aivazovska darbus no Igaunijas muzejiem rādām Rīgā (Igaunijas mākslas muzejs, Narvas muzejs, Tartu mākslas muzejs). Turklāt pirmo reizi Rīgā ir skatāmi Aivazovska darbi no Ukrainas."