Atklās Ilmāra Znotiņa izstādi 'Latgales ļaudis'

No 26. septembra Latvijas Fotogrāfijas muzeja izstāžu zālēs būs skatāma fotogrāfa Ilmāra Znotiņa izstāde "Latgales ļaudis", portālu "Delfi" informē muzeja pārstāvji.

Izstāde "Latgales ļaudis" ir ļoti personisks projekts, jo izstādes autora tēvs bija no Latgales un bērnībā vasaras Znotiņš bieži pavadīja laukos. Ierosmi fotografēt Latgalē viņš guva no sava drauga, dāņu fotogrāfa Stiga Stasiga, kurš, viesojoties viņa tēva mājās, teica: "Fotografē, drīz tā visa pirmatnējā, unikālā nebūs, mums Dānijā vairs nav."

Pirmie Latgales projekta attēli tapuši 1989. gadā, jaunākie – 2018. gadā. Vērtējot foto materiālu, jāsecina, ka autora dāņu kolēģa teiktais ir piepildījies. Liela daļa cilvēku foto stāstos ir pārcēlušies uz mūža mājām, citi uz Angliju. Daļa no mājām vairs nepastāv, nelielo piemājas lauku vietā iekoptas plašas lielsaimnieku saimniecības. Znotiņa fotoprojekts ir balstīts uz vizuālu stāstu par vienkāršajiem, sirsnīgajiem Latgales cilvēkiem, par viņu dzīves ritmu, kurā svarīgu vietu ieņem ticība Dievam gan tagad, gan arī tad, kad baznīcā iet uzdrošinājās ne katrs. Bet latgalieši gāja un joprojām iet. Cilvēks, Dievs, Darbs ir šo ļaužu pamats, uz tā balstās projekta vizuālā koncepcija.

Izstādes koncepcijā paredzētas divas stāsta līnijas. Viena ir fotogrāfijas, kuras attēlo cilvēka dzīves ciklu nosacīta gada (pavasaris, vasara, rudens, ziema) griezumā, kas caurvīts ar nodarbēm un tradīcijām, kuras ir būtiskas un atkārtojas gadu no gada. Otra līnija ir nelieli, daudz personiskāki stāsti par cilvēkiem, ģimenēm, tradīcijām, kas piedāvā iespēju ceļot laikā 30 gadu griezumā. Piemēram, autoveikals 1992. gadā, 2007. gadā un 2018. gadā, kāzas 1997. gadā un 2017. gadā, kapu svētki u.c.

Ilmārs Znotiņš ir studējis Latvijas Universitātes Žurnālistikas nodaļā, specializējies Maskavas Universitātes Fotožurnālistikas nodaļā un absolvējis dažādus starptautiskus fotožurnālistikas kursus. 1991. gadā viņš bija viens no foto ziņu aģentūras A.F.I. dibinātājiem, bet no 1995 līdz 2006. gadam strādāja laikrakstā "Diena" par fotoreportieri. 2006. gadā Znotiņš sāka darbu žurnālā "Republika.lv", kur nostrādāja līdz žurnāla slēgšanai 2007. gadā. Znotiņš ir viens no fotoakcijas "Viena diena Latvijā" organizētājiem, viņš ir piedalījies daudzās fotoizstādēs Latvijā un ārvalstīs, ir vairāku grāmatu fotogrāfs un fotoredaktors, kā arī saņēmis dažādas balvas fotomākslas jomā.

Izstādes atklāšana notiks 2. oktobrī pulksten 17.00.