Atklās mākslinieka Ginta Gabrāna jaunu virtuālo skulptūru projektu

Dzīvoklī, savrupnamā, mežā vai pļavā, pilsētās un novados – no piektdienas, 17. aprīļa, visā Latvijā būs redzams jauns mākslinieka Ginta Gabrāna papildinātās realitātes SAN aplikācijas projekts "Jaunas teritorijas. Pavasaris, 2020, LV", portālu "Delfi" informē kuratore un mākslas zinātniece Inga Šteimane.

Kā raksta Šteimane, projektā redzamais ir fantastiskas virtuālas skulptūras, kas dodas cauri sienām – kustīgas, vijīgas, krāsainas, mirdzošas un lielas. Objekti ir izvietoti fiksētās GPS koordinātās un noklāj Latvijas teritoriju. Citiem vārdiem – gaiss ir pilns ar nenosakāmas formas objektiem.

"Objekti būs redzami ikvienam lietotājam, kas būs lejupielādējis SAN aplikāciju un atradīsies definētā zonā. Katras zonas diametrs ir 50 kilometru un kopā tās veido Latvijas teritorijas pārklājumu. Objekti ir kilometriem lieli un katrs tos redzēs citādi – no sava skatpunkta un savā vidē," paskaidro mākslinieks.

Viņš aicina sūtīt attēlus un norāda, ka cilvēkiem ir jābūt gataviem sastapties ar objektu sastrēgumiem vietās, kur jaunais projekts pārklāsies ar citiem SAN objektiem – Rīgā, Carnikavā, Rojā un Madonas rajonā. "Tās būs neparedzamas, nepārbaudītas kombinācijas, kur objekti savienosies vai sakritīs čupā un, iespējams, veidos savstarpējus traucējumus, bet tā var rasties interesantākās lietas," saka Gabrāns.

Tāpat viņš aicina sūtīt GPS koordinātas, ja kādam izdodas nonākt vietā, kas palikusi ārpus teritorijas. Tur pārklājums tiks precizēts. Aplikācija SAN lejupielādējama par brīvu mājaslapā san.lv (AppStore, GooglePlay).

Papildinātās realitātes darbus Gints Gabrāns veido kopš 2015. gada, kā mākslas materiālu izmantojot virtuālus 3D modeļus un GPS adreses. Bieži virtuālo skulptūru pirmformas ņemtas "Ne no kurienes" – no Ginta Gabrāna plastmasas skulptūru projekta, kurā formas radās, izkausētam materiālam līstot aukstā ūdenī. Būtisks darba posms ir atlase, kas nosaka, kuras formas attēlus mākslinieks izmanto "nākamās paaudzes" veidošanai. Tādejādi Ginta Gabrāna koncepcijā sapludināts nejaušības un vērtības kritērijs, kura algoritmu nosaka mākslinieka spriedums. Līdzīgu atlasi turpina skatītājs, fiksējot attēlos viņaprāt labākās, interesantākās formas un savienojot tās ar paša izvēlētu vietu dabā.

Papildinātās realitātes jaunās teritorijas uzskatāmi demonstrē jaunu globālu mākslas telpu. Šī realitāte ir brīva no tradīcijām un hierarhijas. Adreses Parīzē, Šanhajā, Zirgu ielā Rīgā, Alūksnē, Ņujorkā, Carnikavā, Maskavā, Dubaijā un Rojā ir līdzvērtīgas un visur tiek eksponēti oriģināli. Papildinātās realitātes eksperimentālo dārzu ideja nāk ar savu ekoloģisko piedāvājumu laikmetīgās mākslas infrastruktūrai, pieejamībai un bezatlikuma tehnoloģijai, jo nerodas dārgi atkritumi un visi procesi ir atgriezeniski.

Gints Gabrāns apgalvo, ka māksla ir mutācija, kas veido izmaiņas kultūrā, tādejādi papildinot garo un daudzveidīgo mākslas patiesības manifestu virkni. "Trīsdesmit deviņi eksperimentālie dārzi" apliecina, ka māksla līdzīgi kā zinātnes atklājumi var mainīt ikdienas paradumus. Virtuālā realitāte un digitālā multiplicējamība Ginta Gabrāna jaunajā darbā ir īstie un vienīgie mākslas notikšanas apstākļi, kurus jebkurš skatītājs ar SAN saņem pilnā mērā. Nav centra, nav perifērijas, ir vide un apstākļi, ko var globāli paplašināt.

Gints Gabrāns (1970) attīsta papildinātās realitātes mobilo aplikāciju SAN kopš 2015.gada, veidojis personālizstādi "Transrealitāte" Rīgā, Zirgu ielā (SAN, 2018). Ir pārstāvējis Latviju 52. Venēcijas Mākslas biennālē (2007) ar izstādi "Paraspoguļi", ticis uzaicināts veidot darbus 4. Maskavas laikmetīgās mākslas biennālei "Pasaules pārrakstīšana" (2011) un piedalījies 26. Sanpaulu biennālē Brazīlijā ar projektu "Starix" (2004), ir vairākkārt nominēts "Purvīša balvai" un saņēmis "Spēlmaņu nakts" apbalvojumus.

Pirms diviem gadiem pie "Jaunās Teikas" tika atklāta mākslinieka veidotā virtuālā skulptūra "Vārti" (2018). Ar instalāciju "SAN Foood office Towers Moscow" Gints Gabrāns piedalījās laikmetīgās mākslas muzeja "Garāža" izstādē "Nākotnes pasaule: Ekoloģija kā jaunā politika 2030-2100" Maskavā ("The coming world: Ecology as the new politics 2030- 2100").

Palīgs lietotājiem: Aplikācija SAN lejupielādējama par brīvu mājaslapā san.lv (App Store, Google Play). Lietotājs atver aplikāciju un ielādē objektu "Jaunas teritorijas. Pavasaris, 2020, LV" no saraksta. Kad objekts ir ielādēts, aplikācija var darboties bez interneta (tikai ar GPS). Vienreiz ielādējot objektu "Jaunas teritorijas. Pavasaris, 2020, LV", tas darbosies visā Latvijas teritorijā. Projekts ir ilglaicīgs, un tiek plānots to pakāpeniski būvēt globālu, stāsta Šteimane.

Plašāk par SAN aplikācijā redzamo – mākslinieka "Instagram" kontā.