Atklāta Radio NABA fotoizstāde '17x17' par tēmu 'Troksnis'

Par godu Latvijas radio 6 - LU Radio NABA 17. dzimšanas dienai, 5. decembrī Latvijas Universitātes Bibliotēkā tika atklāta fotoizstāde "17x17", kurā apkopoti Radio NABA izsludinātā fotokonkursa 25 labākie darbi, šajā vakarā tika arī apbalvoti uzvarētāji un Lsm.lv skatītāju favorīts.

Augstāko žūrijas novērtējumu saņēma trīs fotogrāfiju autori - fotogrāfijas "Būt" autore Santa Atte no Ventspils, fotogrāfijas "#$%&*@*&%$#" autore Dace Voitkeviča no Ogres un fotogrāfijas "Troksnis" autore Lelde Klaipa no Ventspils, savukārt par LSM.lv favorītu skatītāju balsojumā kļuva fotogrāfija "Izlauzties pie miera" (autors - Ingus Pugačovs no Kokneses).

Šī gada fotogrāfiju autori savos darbos interpretējuši tēmu "Troksnis", rodot tā atspulgu gan cilvēkos, gan lietās, atklājot visdažādākās, trokšņainākās un kliedzošākās tā versijas. Konkursa žūrija - Kristaps Kalns, Toms Grīnbergs, Madars Štramdiers, Arnis Balčus, Didzis Grodzs - vērtēja darbus pēc to mākslinieciskās un tehniskās kvalitātes, idejas un atbilstības konkursa radošajai tēmai. Konkursam kopā tika iesniegti 197. darbi.

LU Bibliotēkā izstādi varēs apskatīt līdz 2020. gada 5. janvārim. Nākamais izstādes pieturas punkts 2020. gada sākumā būs Galerija "Centrs", Audēju ielā 16. Vēlāk fotoizstāde būs pieejama Latvijas Universitātes jaunajā Akadēmiskajā centrā – Zinātņu mājā un Dabas mājā, savukārt vasarā no 7. - 9. augustam Starptautiskajā mūzikas un mākslas festivālā "Laba Daba" 2020.

Izstādē piedalās 25 fotogrāfijas, kuru autori ir: Agris Klestrovs, Alise Kornijanova, Ansis Fārts, Dace Pudāne, Dace Voitkeviča, Elīna Sproģe, Emīlija Daugaviete, Gita Auzāne, Ģirts Dreimanis, Ingus Pugačovs, Kate Tiliņa, Lelde Klaipa, Mārtiņš Vītols, Nika Fomina, Patrīcija Anna Pasīte, Paula Haritonova, Reinis Klatenbergs, Santa Atte, Signetta Katrīna Bričeva, Simona Stalidzāne, Uldis Kazaks, Valdis Putniņš, Veronika Geida, Viktorija Krūmiņa, Viktorija Laimiņa.

Radio NABA organizētais fotokonkurss un izstāde notiek kopš 2007. gada.