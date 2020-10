Benksija darbs pārdots izsolē par vairāk nekā astoņiem miljoniem

Skandalozā un noslēpumainā ielu mākslinieka Benksija (Banksy) darbs "Show Me The Monet" (Parādi man Monē) Londonā "Sotheby's" izsolē pārdots par 7.6 miljoniem britu mārciņu (~8,2 miljoni eiro). Kopumā izsole norisinājusies vien astoņas minūtes.

Ziņa par to, ka darbs nonāks izsolē, parādījās pirms mēneša, kad tas tika izlikts publiskai apskatei. Sākotnēji tika lēsts, ka Benskija mākslas darbs, kurā "papildināta" slavenā franču impresionista Kloda Monē glezna "Ūdensrozes un japāņu tiltiņš", tiks pārdots par aptuveni trim līdz pieciem miljoniem mārciņu.

Monē klasisko 19. gadsimta beigu impresionisma paraugu Benksijs sev raksturīgajā huligāna stilā papildinājis, mierīgajā ainavā "iemetot" iepirkuma ratiņus un ceļa satiksmes regulēšanas konusu. Benksija darbs tapis jau 2005. gadā un ir daļa no viņa darbu sērijas "Crude Oils". Šajā sērijā viņš apspēlējis arī citas ikoniskas gleznas, piemēram, Vinsenta van Goga "Saulespuķes" un Edvarda Hopera "Naktsputnus".

Šis gan nav dārgākais izsolē pārdotais Benksija darbs. Pērn "Sotheby's izsolē Londonā par teju 10 miljoniem mārciņu tika pārdota glezna "Devolved Parliament", kurā redzama Apvienotās Karalistes parlamenta zālē, kurā sēdvietas aizņem šimpanzes un orangutāni.

Savukārt 2018. gadā "Sotheby's izsolē Benksijas izspēlēja vienu no saviem spožākajiem jokiem – brīdī, kas tika pārdots darbs "Meitene ar balonu" (Girl With Balloon), atskanēja signalizācija, darbs izslīdēja no rāmja un iekļuva tā aizmugurē piemontētā papīra smalcinātājā. Darba sabojāšana pavisam drīz bija skatāma mākslinieka "Instagram" kontā.

Benksijs ir šobrīd pasaulē zināmākais ielu mākslinieks, kurš kļuva slavens 90. gadu sākumā ar saviem sociāli provokatīvajiem darbiem. Viņam līdz šim izdevies noslēpt savu identitāti, tāpēc nav zināms, vai Benksijs ir vīrietis, sieviete, vai pat vesels mākslinieku kolektīvs. Viena no versijām, kas nav pierādīta, ka Benksijs ir Bristoles grupas "Massive Attack" radošais līderis Roberts del Nadža.

