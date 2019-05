Berlīnes centrā atklāta trīs latviešu mākslinieku instalāciju izstāde

24. maijā vienā no Berlīnes monumentālākajām un centrālākajām mākslas vietām – Berlīnes klostera drupās, tika atklāta vērienīgā mākslinieku Katrīnas Neiburgas, Andra Eglīša un Jāņa Novika instalāciju izstāde "Playground – for accepting your morality", portālu "Delfi" informē Latvijas vēstniecības Vācijā pārstāvji.

Izstāde veidota no vairākām instalācijām, kuras apspēlē mūsdienās tik aktuālos tematus kā tiekšanos pēc mūžīgās jaunības un ideālās dzīves jeb Paradīzes zemes virsū. Mākslinieki izstādi veidojuši kā alķīmiķu ideju dārzu ar futūristiskām mūžīgās jaunības kapsulām, irstošām kūdras skulptūrām, alķīmiķu ūdenskritumu, palēninātu karuseli un citiem elementiem.

Izstādi ar uzrunu atklāja Latvijas vēstniece Vācijā Inga Skujiņa, kā arī izstādes kuratores Dr. Ute Millere-Tišlere (Ute Müller-Tischler) un Solveja Helvega Ovesena (Solvej Helweg Ovesen).

Atklāšanā ar performanci uzstājās latviešu multidisciplinārais vizuālais mākslinieks Linards Kulless ar grupu.

Izstāde Berlīnes klostera drupās (Klosterruine Berlin) būs apskatāma līdz pat 2019. gada oktobra beigām. Šajā laikā tur paredzēta plaša tematiski saistītu pasākumu programma starptautisku mākslinieku izpildījumā, kas ietvers avangardistiskas elektroniskās mūzikas performances, kā arī operas, teātra un deju uzvedumus.

Berlīnes Franciskāņu klosteris celts 13. gadsimtā un vizuāli sasaucas ar Rīgas Doma baznīcas arhitektūru, kas būvēta šajā pašā laika periodā. Klostera drupas jau vairākus gadus tiek izmantotas kā mākslas telpa. Latviešu mākslinieku izstāde ir līdz šim vērienīgākais objektā īstenotais projekts.

Projektu īsteno Berlīnes pilsēta un Berlīnes mākslas galeriju apvienība "Kommunale Galerien Berlin". Projektu atbalsta Vācijas valsts Kultūras ministrija un Latvijas vēstniecība Vācijā. Izstādes atklāšana ir viena no Latvijas valsts simtgades svinību starptautiskās programmas norisēm Vācijā. Latvijas valsts simtgades svinības notiek laikā no 2017. gada līdz 2021. gadam.