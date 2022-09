Cēsīs atklāta Andra Vītoliņa izstāde 'Viltus struktūru uzticamības spēks'

Koncertzālē "Cēsis" jauno koncertsezonu atklāj ar jaunu vizuālās mākslas ekspozīciju mākslas galerijā – līdz 13. novembrim tajā ir apskatāma vērienīga gleznotāja Andra Vītoliņa darbu izstāde "Viltus struktūru uzticamības spēks".

Jaunākajos, Latvijā vēl neizstādītajos darbos mākslinieks reflektē par 21. gadsimta civilizācijas uztveres kodiem, portālu "Delfi" informē koncertzāles pārstāvji.

Jau 2017. gadā koncertzālē "Cēsis" jau varēja iepazīties ar Andra Vītoliņa darbiem izstādē "Urbānā poēzija", tagad pirmo reizi Latvijā skatītāju vērtējumam tiek piedāvāti jaunie darbi, kas tapuši pēdējos trīs gados, laikā, kad sabiedrību visā pasaulē satricinājušas kardinālas pārmaiņas. Jaunajos darbos nav atsauču uz konkrētām vietām, ainavām vai cilvēkiem. Tās ir abstraktas kompozīcijas, kuras autors pats klasificē kā "ornamentālu orientālismu". Ritms un krāsa ir divas ļoti būtiskas lietas viņa daiļradē – tā top strukturālās vīzijas par mūsu šodienas destruktīvo un trauslo eksistenci; ik mirklis var būt iznīcība vai jaunas pasaules dzimšana, vēsta izstādes veidotāji.

Foto: Anete Rudmieze

Andris Vītoliņš nekad neapstājas pie sasniegtā, viņš vienmēr meklē jaunus radošos izaicinājumus, dažādo savu darbu tēmas un izteiksmes līdzekļus, tomēr saglabā savas daiļrades esenci – krāsu suģestiju un kompozīciju dinamiku, liekot kritiski pārvērtēt ierastos priekšstatus par skaistumu un harmoniju. Viņu vienmēr ir saistījuši kontrasti: precīzais pret neprecīzo, strukturālā kārtība pret haosu. Mākslinieks daudz eksperimentē ar tehnikām un materiāliem, uzdodot sev jautājumu, vai ir iespējams uzgleznot darbu neizmantojot otas, tā "aizņemoties" prasmes un instrumentus arī no industriālajām tehnoloģijām.

2022. gada februārī Vītoliņa jaunos darbus iepazina mākslas cienītāji Lietuvā izstādē "We Need a Chance to be Reborn" ("Mums vajadzīga iespēja pārdzimt"), kas bija skatāma Viļņas rātsnamā un mākslas galerijā "Meno niša". Tā vēstīja par indivīda nepieciešamību spēt krīzes situācijās saskatīt nākotnes vīziju. Izstāde Cēsīs ar provokatīvo nosaukumu "Viltus struktūru uzticamības spēks" turpina Viļņā aizsāktās vizuālās refleksijas par pasaulē notiekošo, reizē arī saglabājot pārliecību par radošo ideju un domu enerģētisko spēju "pārdzimt" fiziskā telpā.

"Savos darbos es cenšos notvert vibranto pasaules plūdumu. No vienas puses, gleznas apdzīvo cilvēka radītas, relatīvi stabilas struktūras, bet, no otras puses, te sajūtama arī iracionālā pasaule, kas plešas daudz tālāk par piezemēto, acīmredzamo vidi. Esmu novērojis, ka ar daudzām lietām un parādībām saskaramies kā ar uzplaiksnījumiem – vispirms doma vai process ir aktīvs, bet pēc mirkļa – noplok un izplēn. Tajā brīdī būtisks ir mūsu fiziskais novietojums – vai mēs atrodamies procesu centrā vai perifērijā," tā par savu māksliniecisko vēstījumu saka Andris Vītoliņš.

Izstāde bez maksas apskatāma Koncertzāles "Cēsis" mākslas galerijā, Raunas ielā 12, darba dienās no pulksten 12 līdz 18, brīvdienās no pulksten 12 līdz 16, kā arī pasākumu laikā.