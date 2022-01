Duets Skuja Braden Venēcijas biennālē reflektēs par sadzīvošanu un iekļaujošu sabiedrību

Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs (LLMC) un mākslinieču duets Skuja Braden trešdien, 26. janvārī, prezentēja 59. Venēcijas mākslas biennāles Latvijas paviljona koncepciju. Ekspozīcija "Selling Water by the River" ("Tirgot ūdeni upes malā") top sadarbībā ar kuratorēm Solvitu Kresi un Andru Silapēteri un reflektē par sadzīvošanas iespējām domstarpību plosītajā pasaulē un izvērš iekļaujošas, dažādībai atvērtas sabiedrības vīziju.

Jau ziņots, ka šogad mākslinieču duets Skuja Braden (Ingūna Skuja un Melisa D. Breidena) pārstāvēs Latviju pasaules prestižākajā mākslas notikumā – Venēcijas biennāles 59. starptautiskajā mākslas izstādē, kas norisināsies no 23. aprīļa līdz 27. novembrim. Latvijas paviljonu organizē Latvijas Republikas Kultūras ministrija sadarbībā ar LLMC.

Paviljona vērienīgā multimediju instalācija apvieno vairāk nekā 300 porcelāna darbu, no kuriem mazākais ir acs ābola izmērā, bet lielākais sver vienu tonnu. Meistarīgi veidotajos objektos, kas ieņem visneparastākās sadzīves priekšmetu, dabas elementu un cilvēka ķermeņa formas, atbalsojas Baltijas un pasaules mērogā aktuālas sociālas, ekonomiskas, politiskas un kultūras tēmas, vēsta ekspozīcijas veidotāji.

"Ekspozīcijas arhitektonisko struktūru nosaka atsauce uz mākslinieču dzīves telpu – viņu mājām un dažādām to sadzīves zonām. Skuja Braden darbi un to groteskie tēli saplūdina robežas starp privāto un publisko, kā arī reflektē par dažādām sociālajām normām. Vienlaikus izstādes arhitektūra kļūst arī par metaforu nemierpilnai sadzīvošanai domstarpību un pārmaiņu plosītajā pasaulē, kurā šodien mājojam mēs visi," skaidro paviljona kuratore Andra Silapētere.

Latvijas paviljona "Selling Water by the River" pamatvēstījums ir: viss, kas mums nepieciešams, mums jau ir dots. Šajā dzenbudisma iedvesmotajā atziņā mākslinieces saskata iekļaujošas, dažādībai atvērtas sabiedrības iespēju, par kuras simbolu kļūst paviljona nosaukumā pieteiktais ūdens – elements, kas vieno visas dzīvās būtnes un ir sākotne dzīvībai kā tādai. Kuratores Solvita Krese un Andra Silapētere paviljona aprakstā skaidro: "Ūdens plūst cauri un pāri atšķirībām. Tas savieno un iekļauj, aicinot domāt par rūpēm un citādā pieņemšanu. Gluži kā dzen meistara koanā par ūdens tirgošanu upes malā ūdens mūs aicina apjaust, ka viss, kas mums ir nepieciešams, mums jau pieder, tikai jāiemācās to saskatīt."

Lai maksimāli izceltu Skuja Braden porcelāna darbu barokālo krāšņumu, paviljona arhitekte Līva Kreislere devusi priekšroku formās un toņkārtā atturīgam arhitektoniskam risinājumam. Apliecinot ekspozīcijas vēstījumā ietverto aicinājumu uz atbildīgu patēriņu, paviljona instalācijas izbūvē izmantots ilgtspējīgs un inovatīvs materiāls.

"Venēcijas biennāle ir viens no svarīgākajiem pasaules notikumiem laikmetīgajā mākslā, ko var dēvēt arī par mākslas jomas olimpiskajām spēlēm. Dalība tajā ir pašsaprotams katras valsts iznāciens starptautiskā mākslas arēnā. Baltijas valstu simtgadei par godu Orsē muzejā tika organizēta izstāde "Nepieradinātās dvēseles. Simbolisms Baltijas valstu mākslā", kas pasaulē aktualizēja 19.–20. gadsimta mijas latviešu vizuālo mākslu. Taču mums ir arī izcila laikmetīgā māksla, un es ticu, ka Latvijas paviljons Venēcijas biennālē iegūs gan publikas interesi, gan laikmetīgās mākslas procesu pārzinātāju uzmanību. Veidotāju komandai vēlu izdošanos, realizējot ieceri, un protams – panākumus biennālē," preses konferencē teica kultūras ministrs Nauris Puntulis (NA).

Latvijas paviljona komisāre un kuratore, LLMC direktore Solvita Krese norādīja: "Sūtot uz Venēcijas biennāli spilgtu un starptautiski atzītu mākslinieču duetu, Latvija demonstrē savu atvērtību un laikmetīgumu. Šī būs līdz šim vērienīgākā Skuja Braden ekspozīcija, kas oriģinālā kontekstā prezentēs gan vairāk nekā 20 gadu laikā kopradītus objektus, gan iespaidīgus lielformāta jaundarbus. Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs godam pildīs tam uzticēto misiju, jau ceturto reizi organizējot Latvijas pārstāvniecību Venēcijas biennālē."

Aktuālai informācijai par Skuja Braden un Latvijas Laikmetīgās mākslas centra veidoto Latvijas paviljonu "Selling Water by the River" Venēcijas biennāles 59. starptautiskajā mākslas izstādē var sekot oficiālajā vietnē latvianpavilion.lv, kā arī paviljona Facebook, Instagram un Twitter kontā un Latvijas Laikmetīgās mākslas centra vietnē lcca.lv.



Skuja Braden ir 1999. gadā tapis mākslinieču duets, ko veido Ingūna Skuja no Latvijas un Melisa Breidena (Melissa Braden) no Kalifornijas, ASV. Viņu radošā prakse balstīta darbā ar porcelānu, ko raksturo dekoratīvu stilu saplūsme un Edo perioda japāņu grafikas ietekme. Skuja Braden darbi izvērš literāras un mākslas vēstures tēmas, kas sakņojas kopīgā mākslinieču pieredzē par mūsdienu politiskajām un sociālajām norisēm.