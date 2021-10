Foto: Izraēlā simtiem kailu cilvēku pulcējušies ekoloģijai veltītā mākslas projektā

Izraēlā, Nāves jūras krastā, svētdien, 17. oktobrī, tapis jauns pasaulslavenā fotogrāfa Spensera Tunika projekts, kas veltīts ekoloģijai. Līdzīgi kā citos Tunika darbos, dzīvo instalāciju, kas tiek iemūžināta fotogrāfijās, veido simtiem kailu cilvēku.

Šī ir jau trešā reize, ka Tuniks veido darbus Izraēlā. Šoreiz fotoprojekts tapis, lai pievērstu uzmanību tam, ka strauji rūk Nāves jūras krasta līnija.

"Ļaudīm ir bail no kailiem cilvēkiem. Ceru, ka projektā ķermenis būs kā pārmaiņu rosinātājs, kas pievērsīs uzmanību vides problēmām Nāves jūras reģionā," pirms projekta realizēšanas medijam "The Jerusalem Post" sacīja Tuniks.

Kā vēsta CNN, projektā piedalījušies ap 200 cilvēku vecumā no 19 līdz 70 gadiem. Viņu ķermeņi bija nokrāsoti balti. Kā vēsta medijs, lielākā daļa no dalībniekiem bijuši Izraēlas iedzīvotāji, taču bijuši arī dalībnieki no ASV un Eiropas valstīm.

Foto: AFP/Scanpix/LETA

Projekts norisinājās vietā pie Aradas pilsētas, kur Tuniks līdzīgus darbus uzņēma 2011. un 2016. gadā. Projekts tapis arī kā atbalsts topošajam Nāves jūras muzejam.

Spensers Tuniks ir pasaulē slavens amerikāņu mākslinieks, kurš atpazīstams ar dzīvajām kailu cilvēku instalācijām, kas tiek iemūžinātas fotogrāfijās.

Kopš 90. gadiem Tunika projekti tikuši realizēti visdažādākajās vietās pasaulē – no Šveices Alpu ledājiem līdz Sidnejas operai.