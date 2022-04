Foto: Laikmeta aktualitātes mākslas valodā - ieskats Venēcijas biennāles izstādēs

Nedēļas nogalē, 23. aprīlī atklāta 59. starptautiskā Venēcijas biennāles mākslas izstāde. Līdz ar izstādes atklāšanu pasniegtas Venēcijas biennāles balvas – "Zelta lauvas" – labāko ekspozīciju autoriem, tomēr uzmanības fokusā šogad ir Ukrainas paviljons un tur aplūkojamie darbi.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Ukraina – uzmanības centrā

Ukrainas paviljons tika atklāts jau ceturtdien, 21. aprīlī. Neskatoties uz kara apstākļiem valstī, Ukrainas pārstāvis, mākslinieks Pavlo Makovs no Harkivas, izlēmis doties uz Itāliju un pārstāvēt savu valsti. Kā viņš pats paudis, lai "parādītu, ka mēs esam šeit, ka mēs eksistējam."

Izstādē aplūkojama Makova instalācija "Izsīkuma strūklaka" – piramīda no 78 bronzas piltuvēm, caur kurām bezgalīgā kustībā plūst ūdens. Idejas aizsākumi meklējami 1995. gadā, kad Harkivā plūdu dēļ vairākas nedēļas bija pārtraukta dzeramā ūdens padeve. Šobrīd Makovs to skaidro kā simbolu cilvēcības un demokrātijas izsīkumam.

Foto: AP/Scanpix/LETA

Darbu izjauktā veidā Krievijas iebrukuma Ukrainā pirmajās dienās no Kijivas savas automašīnas bagāžniekā izvedusi paviljona kuratore Marija Lanko. Milānā atradusi meistaru, kas varētu to izveidot iecerētajā veidolā, raksta "The Guardian". Savukārt pats 63 gadus vecais mākslinieks pēc vairāku nedēļu pavadīšanas Harkivas bumbu patvertnēs izlēmis riskēt un doties uz Venēciju.

Ukrainas paviljona komanda kūrē arī "Piazza Ucraina" jeb Ukrainas laukumu, kura centrā ir smilšu maisu tornis – atgādinot par Ukrainas kultūras vērtību glābšanu kara laikā. Kā norāda kuratore Lanko, tur norisnāsies arī publiski pasākumi un diskusija, kas "dekolonizēs Ukrainu no Krievijas, kā arī atgādinās pat Ukrainas kultūras nozīmīgo lomu."

Ar ukraiņu miljonāra un mecenāta Viktora Pinčuka fonda atbalstu Venēcijā atklāta arī izstāde "This is Ukraine: Defending Freedom", kurā aplūkojami gan ukraiņu mākslinieku darbi, gan arī citu valstu autoru veltījumi kara plosītajai valstij. Izstādē eksponēti ukraiņu gleznotājas Ļesjas Homenko lielformāta darbi, kuros redzami dažādu profesiju pārstāvji – ukraiņu vīrieši, kas pārtop karavīros. Tāpat iespaidīga ir Ņikitas Kadana kolekcija - instalācija ar dažādām metāla detaļām, ko aiz sevis jau kopš 2014. gada uz ielām atstājis karš Donbasā. Tāpat uzmanību piesaista instalācija ar fotogrāfijām, kurās redzamas 300 mātes, kas zaudējušas savus dēlus karā. Ekspozīcijā iekļauts arī slavenā britu mākslinieka Demjena Hērsta "tauriņu" darbs Ukrainas karoga krāsās.

Foto: EPA/Scanpix/LETA

Izstādes atklāšanā ar video starpniecību klātesošos uzrunāja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, atgādinot par līdz šim piedzīvotajām kara šausmām savā valstī un paužot, ka māksla ir vienīgais veids, kā par tām reflektēt, jo "notikušo nav iespējams izteikt vārdos".

Jāpiebilst, ka Krievijas delegācija šogad ir atsaukuši savu dalību Venēcijas biennālē un Krievijas paviljons stāv tukšs. Paviljonu apsargā policija, jo pie tā jau ir notikuši vairākas pret karu vērstas akcijas un piketi.

"Zelta lauva" – Lielbritānijai

Līdz ar biennāles izstādes atklāšanu plašākai publikai, pasniegtas balvas labākajām ekspozīcijām. Venēcijas "Zelta lauvu" par labāko nacionālo paviljonu saņēmusi britu māksliniece Sonja Boisa ( Sonia Boyce).

Foto: EPA/Scanpix/LETA. Lielbritānijas paviljons

Viņa izstādei izveidojusi darbu "Feeling Her Way", kurā kombinēti dažādi formāti – video, kolāža, mūzika un tēlniecība. Viņas darba centrālā daļa ir video ar piecām mūziķēm, kuras improvizē ar savām balsīm. Arī pati Boisa ir pirmā tumšādainā māksliniece, kas pārstāv Lielbritāniju prestižajā mākslas notikumā.

"Zelta lauvu" saņēmusi arī ASV māksliniece Simona Lī (Simone Leigh), kura ar savu darbu "The Brick House" piedalās centrālajā Venēcijas biennāles izstāde "The Milk of Dreams".

Latvijas paviljons – labi novērtēts jau izstādes pirmajās dienās

Jau ziņots, ka Latviju Venēcijas biennālē šogad pārstāv mākslinieču duets Skuja Braden ar multimediju ekpozīciju "Selling Water by the River" / "Tirgot ūdeni upes malā".

Ingūnas Skujas un Melisas Braidenas veidotā ekspozīcija tika atklāta jau 21. aprīlī, klātesot kultūras ministram Naurim Puntulim un Latvijas Republikas ārkārtējai un pilnvarotai vēstniecei Itālijas Republikā Solvitai Āboltiņai. Jau pirmajās dienās paviljons ieguvis atzinīgu novērtējumu kā viens no interesantākajiem biennāles piedāvājumā.

Portāls "Artnews" Latvijas paviljonu jau paspējis ierindot savā Top 10, rakstot, ka tas ir Venēcijas biennāles lielais pārsteigums. "Neviena no ekspozīcijā redzamajām skulptūrām nav tik dramatiska mēroga, kā ierasts redzēt biennāles paviljonos, taču visas tās apbur ar savu dīvainību," raksta "Artnews".

Venēcijas mākslas biennāles izstādes būs pieejamas publikai no šī gada 23. aprīļa līdz 27. novembrim.