Foto: Venēcijas biennālē atklāts Latvijas paviljons 'Saules Suns'

Piektdien, 10. maijā, Venēcijas Arsenālā, Artilērijas zālē tika atklāta Venēcijas biennāles 58. starptautiskās mākslas izstādes Latvijas paviljons "Saules Suns".

Piektdienas rītā Latvijas paviljona komanda — māksliniece Daiga Grantiņa, kuratori Inga Lāce un Valentīns Klimašausks, "Kim?" Laikmetīgās mākslas centra dibinātāja Zane Čulkstēna un Latvijas Laikmetīgās mākslas centra direktore Solvita Krese — ar paviljonu iepazīstināja mediju pārstāvjus un lūgtos viesus. Izstādes atklāšanā piedalījās arī Latvijas Republikas kultūras ministre Dace Melbārde un Latvijas ārkārtējā un pilnvarotā vēstniece Itālijas Republikā Solvita Āboltiņa. Apmeklētājiem paviljons būs pieejams no 11. maija līdz pat 24. novembrim.

"Daiga Grantiņa ir attīstījusi savu unikālo māksliniecisko praksi, kas, pirmajā acu uzmetienā, nesasaucoties ar ierastām latviešu mākslas īpatnībām tās atklās uzmanīgākam izstādes vērotājam. Tas īpaši ieraugāms mākslinieces izvēlē pozicionēt sauli kā izstādes centrālo elementu, kas sasaucas ar ārkārtīgi latvisku pasaules skatījumu" akcentē kultūras ministre Dace Melbārde.

Latvijas Republikas vēstniece Itālijā, Solvita Āboltiņa sacīja: "Latvijas dalība vienā no pasaules prestižākajiem mākslas notikumiem ir daļa no mūsu identitātes. Kā uzsver bijušais Latvijas vēstnieks Itālijā Arnolds Spekke – dalība Venēcijas mākslas biennālē ir viens no Latvijas galvenajiem mērķiem Itālijā. Šodien Latvijas vārds mirdz blakus spožās mākslinieces Daigas Grantiņas vārdam, kas arī ir nacionālās pārstāvniecības esence. Mēs ārkārtīgi novērtējam savu piederību plašākai sabiedrībai, kas mums ļauj ceļot un dzīvot kur vēlamies un kas vienlaicīgi sniedz neatsveramu daudzveidību mūsu pašu sabiedrībai."

"Māksliniece izmanto ļoti dažādus materiālus bieži pārkāpjot robežas un apvēršot to tradicionālos lietojumus. Viņas darbos gan tikšanās, gan sadursmes visupirms notiek materiālu līmenī. Turklāt neviens nezina un nevar paredzēt iespaidu, kādu šīs transformācijas atstās uz apmeklētāju, tam ieejot, šķērsojot un pametot instalāciju, – un tas norāda uz scenāriju ar neierobežotām iespējām. Es vēlētos apgalvot, ka šādas sastapšanās materiālajā līmenī var tikt izvērstas vēl tālāk – ka tās var mums ļaut iztēloties tikšanos starp citām vienībām, radībām, cilvēkiem, idejām un ideoloģijām." papildina ekspozīcijas kuratore Inga Lāce.

Ekspozīcija sastāv no mākslinieces veidotas sintētisku un organisku materiālu instalācijas, kas, kuratoru vārdiem "mijiedarbojas ne tikai ar apkārt esošo arhitektonisko telpu, bet arī ar saviem skatītājiem un to priekšstatiem, noskaņām un iztēli' un kurā ''saturs, nozīme un forma savijas kopā". Neskaitāmie iespējamie ceļi mākslinieces radītajā instalācijā, atsaucas uz daudzajām darbā ietvertajām nozīmēm, kas smeļoties iedvesmu no mākslas, zinātnes un tehnoloģiju vēstures interesējas par šodienu un sniedz komentāru arī jautājumiem, kas saistīti ar ekoloģijas, dzimumu un varas attiecībām.

Venēcijas mākslas biennāle ir vērienīgākā un prestižākā mākslas izstāde pasaulē, kas tiek rīkota reizi divos gados. Latvija ar nacionālo ekspozīciju Venēcijas mākslas biennālē piedalās kopš 1999. gada. 2017. gadā Latviju izstādē pārstāvēja mākslinieks Miķelis Fišers. Latvijas paviljonu 2019 organizē "Kim?" Laikmetīgās mākslas centrs un Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs.