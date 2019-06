ISSP Galerijā atklās Ievas Raudsepas izstādi 'Tā varētu tevi arī aprīt'

No 4. jūlija līdz 7. augustam ISSP Galerijā būs apskatāma latviešu mākslinieces Ievas Raudsepas izstāde "Tā varētu tevi arī aprīt", ko papildinās viņas jaunā grāmata "Kruīzā". Abu pamatā ir notikumi uz prāmja, kas kursē starp Rīgu un Stokholmu. Izstādes atklāšana un grāmatas prezentācija – 3. jūlijā pulksten 18.00, portālu "Delfi" informē galerijas pārstāve Liāna Ivete Beņķe.

Izstādē redzamais video darbs "Tā varētu tevi arī aprīt" veidots kā daļēji fiktīvs, daļēji dokumentāls stāsts, kas norisinās uz prāmja kaut kur starp Rīgu un Stokholmu. Tā galvenie varoņi ir trīs jaunieši, kuri meklē savu ceturto biedru, kas uz prāmja vairs nav atrodams. Meklējot draugu, jaunieši klīst pa prāmi un nokļūst pa vidu dažādām tur piedāvātajām izklaidēm, stāsta izstādes kuratore Evita Goze. Videodarbā piedalās aktieri Frederiks Anosovs, Sabīne Marija Cveiģele, Elizabete Šatalova. Operators – Reinis Aristovs. Skaņas dizains – Miķelis Putniņš.

Līdz ar izstādes atklāšanu tiks izdota arī Ievas Raudsepas fotogrāmata "Kruīzā" (Cruise). Tajā apkopotas uz šī paša prāmja uzņemtās fotogrāfijas no 2014. un 2016. gadam. "Kad mācījos vidusskolā, bieži devāmies braucienos kopā ar draugiem. Tas ir populārs jauniešu vidū, jo dod iespēju tikt projām no vecākiem un policistiem, kas izrakstītu protokolu par smēķēšanu. Mūs pievilka tā bezgaumība un brīvā atmosfēra," Ieva stāsta par sākotnējo impulsu darba tapšanai. Pāris gadu vēlāk viņa atgriezās uz prāmja ar fotoaparātu, portretējot savus vienaudžus un dokumentējot tā plašo piedāvājumu – karaoki, vakara šovu ar koncertiem un deju uzvedumiem, azartspēles, loterijas un diskotēku. Grāmatas dizaina autori ir Šveices grafikas dizaina tandēms HOMI - Lea Mišela (Lea Michel) un Kristians Hēfers (Christian Hofer). Grāmatu izdevusi jaunizveidotā iniciatīva "Milda Books", kas radusies ar mērķi popularizēt fotoprojektus no Centrālās un Austrumeiropas.

Ieva Raudsepa (Latvija) šogad absolvēja Kalifornijas Mākslas institūtu ASV (CalArts). Savos darbos galvenokārt izmanto fotogrāfiju, video un tekstu, pievēršoties starpstāvoklim starp Austrumiem un Rietumiem, jaunību un pieaugšanu. Ieguvusi bakalaura grādu filozofijā Latvijas Universitātē, mācījusies ISSP Skolā un piedalījusies dažādās ISSP meistarklasēs. Viņas darbi izstādīti "Calvert 22 Foundation" Londonā un Rīgas Fotomēneša ietvaros, publicēti i-D, YET, "The Guardian", "Wallpaper", Latvijas fotogrāfijas gadagrāmatā un citviet. "Tā varētu tevi arī aprīt" būs viņas pirmā personālizstāde Rīgā.h

Biedrība ISSP jau 12 gadus darbojas laikmetīgās fotogrāfijas jomā, veidojot aktīvu fotogrāfijas vidi Latvijā, izglītojot jauno Latvijas fotogrāfijas autoru paaudzi un veicinot starptautisku apmaiņu. Līdz ar galerijas atklāšanu Berga Bazārā, ISSP sevi pieteikusi kā nozīmīgu pieturas punktu Rīgas kultūras kartē – vienīgo laikmetīgajai fotogrāfijai veltīto telpu Latvijā.

ISSP Galerija atrodas Berga Bazārs, Marijas iela 13 k-3.