Izstādē 'Asja Lācis. Avangarda inženiere' notiks pastaigas ar kuratoru un mākslas vēstnešiem

Latvijas Nacionālās bibliotēkas 4. stāva galerijā no 31. janvārim līdz 31. martam norisinās Latvijas Laikmetīgās mākslas centra izstāde par vienu no 20. gs. spilgtākajām latviešu radošajām personībām Asju Lācis, un tās ietvaros svētdien, 3. februārī, pulksten 14.00, kurators Andris Brinkmanis aicina uz ekskursiju, savukārt katru sestdienu un svētdienu no pulksten 12.00 līdz 16.00 izstādē sastopami mākslas vēstneši, kas sarunā ar apmeklētājiem palīdzēs atklāt Asjas stāstu, portālu "Delfi" informē LLMC pārstāve Marta Krivade.

Pastaigas ar mākslas vēstnešiem ir iespēja caur personīgu sarunu paplašināt izstādes un mākslas pieredzi. Tie nav gidi – mākslas profesionāļi, kādus esam pieraduši sastapt tradicionālās izstādēs. Latvijas Laikmetīgās mākslas centra mākslas vēstneši ir īpaši apmācīti cilvēki, kas personīgā sarunā ar apmeklētāju palīdz mūsu izstādēs pamanīt interesantas likumsakarības, faktus, dalās ar savām zināšanām un pieredzi, uzklausa apmeklētāju. Viņi rosina uz personīgām pārdomām un atklājumiem, kas tālāk var risināties izstādē, bet tikpat labi – pēc izstādes apmeklējuma. Bieži cilvēki mūsdienu mākslu neatklāj, jo viņiem ir izveidojušies viena veida priekšstati par to. Mākslas vēstneši no sava skatupunkta palīdz uzskatus paplašināt, tā no izstādes apmeklējuma gūstot vairāk.

Kā viņus sastapt? Katru sestdienu un svētdienu mākslas vēstneši no pulksten 12.00 līdz 16.00 atrodas izstādes ekspozīcijā Latvijas Nacionālās bibliotēkas 4. stāva galerijā. Mākslas vēstnešiem plecā ir sarkani kokvilnas maisiņi.