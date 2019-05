Izstādes recenzija. Katrīnas Neiburgas matu stāsti

Pa labi no matu salona atrodas Retumu kabinets – gaiša telpa ar eksponātiem vitrīnās un pie sienām. Zem lielā stikla desmitiem mazu un lielu matu bižu un vienkāršu pušķīšu. Mati vienmēr bijis būtisks fetišs, kas raksturo cilvēkus labāk nekā jebkurš cits ķermeņa elements. Matu lokas ir tā ķermeņa daļiņa, ko bez liekiem upuriem var nosūtīt vēstulē mīļākajiem, un tos var glabāt kā atmiņu un relikviju. Mati ir parocīgākais materiāls kā cilvēcisku mīlestību un sentimentālas atmiņas pārvērst dizainā, vērpjot smalkas kaklarotas, gredzenus, brošiņas, kā to darīja visa Eiropa 18. – 19.gadsimtā. Tomēr matiem pieder ne tikai jutekliska, bet arī pārsteidzoša, dramaturģiska kapacitāte. Pietiek pielikt katrai bizei dažus teikumus ar īpašnieču stāstiem, kādēļ viņas tās nogriezušas, un uzreiz aiz daudzkrāsaino matu šķipsniņām uzliesmo cilvēku dzīves ar dramatiskiem lūzumiem un pārmaiņām, cerībām un traģēdijām.

Lai atmestu savu pagātni un sāktu dzīvi no jauna, cilvēki nogriež matus. Viņi maina frizūru un maina identitāti, maina matu krāsu, un tas liek mainīt visu pārējo – ģērbšanas stilu, smaržas, uzvedību, jo, kā uzskata psihologi, sekojot Junga arhetipiem, mati ir arī seksualitātes identifikators. Bet matus var ne tikai nogriezt, bet arī pielikt. Vēl vienu daļu no Neiburgas Retumu kabineta eksponātiem aizņem dažādu Latvijas meistaru pastiža darbi, proti, izstrādājumi no matiem plašā diapazonā no parūkām līdz elegantām sieviešu cepurēm un ziedu kompozīcijām. Mūsdienās, kad bez parūkām var iztikt, šī māksla šķiet pavisam eksotisks sveiciens no Luija XV laikiem, bet visos laikos, kamēr cilvēki tēlo un maina savu izskatu, par pastižas darbu pieprasījumu var neuztraukties.

Tālāk Antropoloģiskajā kabinetā Neiburga pārslēdz uzmanību no matiem kā substanci uz matiem kā sociālu fenomenu. Antropoloģiskā novērošana ir galvenais princips, kā arī agrāk tapuši mākslinieces projekti, piemēram, "Satiksme" (2003) un "Kas meitenēm somiņās" (2002). "Satiksmes" gadījumā, lai ieklausītos "tautas balsī", Katrīna trīs nedēļas gan pati nobraukāja kā taksiste, filmējot savus pasažierus, gan intervēja sievietes šoferes. Bet otrā projektā, izpētot naktsklubu apmeklētāju rokas somiņu saturu, veidojās dziļi psiholoģiski sociāli portreti, liekot kopā cilvēku un viņa personiskās mantas.

Intervijas ar frizierēm šīs izstādes centrālajā video instalācijā turpina šo māksliniecisko stratēģiju un atkal dod negaidīti aizraujošu vielu pārdomām par frizieriem kā sava veida psihoanalītiķiem, kuri pietiekami labi zina ne tikai to, kas viņu klientu galvās, bet vēl labāk, kas uz tām.

Psihoanalītiskā tēma ved uz pēdējo – Intīmo salonu, kur vitrīnās sarindoti vairāki, jau pašas mākslinieces darināti matu objekti, kas metaforiskā veidā runā par vēl vienu matu funkciju, proti, sargājošo. Matu maska, kas aizsargā seju no skatieniem, matu stringi, kas paslēpj kailumu kā kādreiz brīnumaini atauguši svētās mocekles Agnesas mati pasargāja viņu no apkaunojuma. Šie kunstkameras eksponāti kā viduslaiku bruņas vairāk biedē nekā iedveš drošības sajūtu, un skaidri demonstrē potenciālu, kā cita mākslinieka rokās šie objekti varēja pārvērst izstādi gotiskā romānā Patrika Zīskinda garā, kur maniakālais kolekcionārs vāktu matus ne tikai smaržu, bet pašu matu dēļ.

Labi, ka Katrīna Neiburga necenšas šausmināt, bet drīzāk nomierina tā, lai tu, mīļo apmeklētāj, neraustītos un neskrietu ārā ar gaisā stāvošiem matiem. Tieši tāpēc pēc ilgstoša ceļojuma pa izstādi tik labi apsēsties ērtā krēslā pie pēdējā ekrāna un atdot savu galvu ar visiem matiem, lasi, domām un raizēm, mākslinieces maigajā varā. Ar ASMR (Autonomā sensorā meridiāna reakcija) video palīdzību katrs mākslinieces vārds pieskaras nogurušā apmeklētāja galvai kā frizieres roku pieskārieni zem silta ūdens, un maigi glāsti kopā ar putu čaukstiem ieved pushipnotiskajā miera stāvoklī, savukārt Katrīnas balss it kā čukst virs pašas auss: "Nekā nebaidies, es esmu ar tevi, nekā nebaidies, es esmu šeit."