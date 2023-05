Izvēlies un nobalso par savu 'Purvīša balvas 2023' simpātiju!

Šī gada maijā "Delfi" norisinās prestižā vizuālās mākslas apbalvojuma "Purvīšā balva 2023" publikas balsojums, ļaujot skatītājiem pašiem noteikt savu simpātiju no žūrijas izvirzītajiem sešiem finālistiem.

Balsojums ilgs no 8. līdz 24. maijam, pulksten 23.59. No vienas IP adreses par ikvienu no pretendentiem 24 stundu laikā var nobalsot vienu reizi. "Delfi" atgādina, ka vienā reizē var balsot arī par diviem un vairāk kandidātiem, bet atkārtoti par vienu un to pašu – reizi 24 stundās.



Balsojuma uzvarētājs tiks paziņots "Purvīša balvas" ceremonijā 26. maijā.

"Delfi" patur tiesības pārbaudīt rezultātus un dzēst negodīgi veiktos balsojumus.

Jau ziņots, ka "Purvīša balvas 2023" finālistu darbu izstāde ir aplūkojama Latvijas Nacionālā mākslas muzeja lielajā izstāžu zālē vēl līdz 11. jūnijam.

"Purvīša balvas" nominantu izstāde ir viens no nozīmīgākajiem notikumiem Latvijas laikmetīgajā mākslā. Tā tiek piešķirta reizi divos gados vienam māksliniekam vai mākslinieku grupai, kas pārstāv Latvijas mākslu ar izcilu darbu, kurš dziļi saistīts ar sava laikmeta norisēm un kurā ir saite starp mūsdienu dzīvi, garīgiem ideāliem un absolūtām vērtībām. Par balvas laureātu kļūst autors, kurš saņēmis ekspertu un īpaši izveidotas starptautiskas žūrijas augstāko vērtējumu. Balvas apjoms ir 28 500 eiro (ieskaitot nodokļus). "Purvīša balva" ir lielākā balva vizuālās mākslas jomā Latvijā.