Izziņo trešo Rīgas Starptautisko laikmetīgās mākslas biennāli 'Cieņas vingrinājumi'

No šā gada 15. jūlija līdz 2. oktobrim norisināsies jau trešā Rīgas starptautiskā laikmetīgās mākslas biennāle (RIBOCA). Šoreiz tai dots nosaukums "Cieņas vingrinājumi / Exercises in Respect", portālu "Delfi" informē organizatori.

RIBOCA3 galvenais kurators ir Renē Bloks (René Block), bet asociētais kurators – Niko Anklams (Nico Anklam).

Izstādes galvenajā norises vietā Andrejsalā būs aplūkojami 63 gan ārvalstu, gan Latvijas mākslinieku darbi. Otra biennāles norises vieta būs Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs (DMDM)

"Mākslinieku redzējums kā izstādes konceptuālais sākumpunkts ļauj RIBOCA3 izstādes veidošanu pozicionēt kā telpu eksperimentālām izpausmēm, kas brīvas no iepriekšpieņemtām idejām. Biennālē redzamie darbi izstādes kontekstā funkcionēs paši par sevi, iedvesmojot diskusijām, kas nav pakļautas striktam izstādes tematam. Nosaukums "Cieņas vingrinājumi" uzsver ideju, ka katrs mākslas darbs uzlūkojams atsevišķi, taču vienlaikus tie visi kopā iederas biennāles konceptā un kontekstā," raksta organizatori.

Plašāk skaidro biennāles galvenais kurators Renē Bloks: "Raugoties vēsturē, žesti, kas pauž cieņu, bieži izmantoti, lai norādītu, ka mēģinām saprast viens otru, neskatoties uz viedokļu atšķirībām. Izstādē "izskanēs" balsis no dažādām paaudzēm un pasaules malām, un tas, ieklausoties biennāles kopskaņā, būs gan harmoniski, gan disharmoniski."

Arī 2022. gadā biennāles galvenā norises vieta būs Andrejsalas vairāk nekā 20 hektārus plašajā teritorijā, kur agrāk atradusies tirdzniecības osta. Iespaidīgā vide, kurā vienkopus sadzīvo pamesta spēkstacija, osta, graudu glabātuves, pļavas, angāri un citi industriālas arhitektūras elementi, kalpojusi par Renē Bloka iedvesmas avotu, izvēloties izstādes dalībniekus:

"Lai piepildītu šo plašumu un vidi, nepieciešama muzikalitātes izjūta. Es par katru mākslinieku domāju kā par balsi, viņu darbiem - kā mūzikas instrumentiem. Šajā metaforā Andrejsala ir viņu koncertzāle. Taču viņu uzdevums nav atskaņot kādu skaņdarbu diriģenta vadībā, viņiem jāskan pašiem par sevi."

Otra biennāles norises vieta būs Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs (DMDM) Vecrīgā. Tajā tiks izstādītas 38 starptautiski atzītu mākslinieku grafikas, kas agrāk radītas Renē Bloka kūrētajām biennālēm Hamburgā (1985), Sidnejā (1990), Stambulā (1995) un Cetiņē (2004). Šajā izstādē būs pārstāvēti arī daži no RIBOCA3 galvenās izstādes dalībniekiem; pilns DMDM izstādes dalībnieku saraksts tiks izziņots pavasarī.

Kā norāda RIBOCA3 pārstāvji, vairāk nekā puse no darbiem, kas tiks izstādīti galvenajā izstādē, būs jaunradīti - iedvesmojoties no pilsētas unikālajiem sociālajiem un vēsturiskajiem kontekstiem. Jāpiemin, ka RIBOCA3 piedalīsies rekordliels vietējo - Latvijas dalībnieku skaits. PIlnu dalībnieku sarakstu var atrast RIBOCA3 mājaslapā.

RIBOCA3 kurators Renē Bloks sāka radošo darbību, veidojot izstādes paša dibinātajās galerijās "Galerie René Block" Berlīnē (1964–1979) un "René Block Gallery Ltd." Ņujorkā (1974–1977). 1972. gadā Bloks sāka strādāt par "Neuer Berliner Kunstverein", "Berliner Festwochen", kā arī Mākslas akadēmijas kuratoru. No 1982. līdz 1992. gadam viņš bija atbildīgs par vizuālajiem māksliniekiem un komponistiem "Berlīnes mākslinieku rezidences" programmā, kur organizēja vairākus starptautiskus projektus, performanču un mūzikas festivālus, kā arī izstādes "Daadgalerie". Turpmākajos gados līdz 1995. gadam viņš bija atbildīgs par IFA (Ārējo sakaru institūta) izstāžu programmu veidošanu, pārstāvot vācu mākslu ārvalstīs. Šajā periodā viņš kļuva par kuratoru vairākām biennālēm, tostarp Hamburgā (1985, Towards an Art of Peace Biennial), Sidnejā (1990, "The Readymade Boomerang"), Stambulā (1995, Orient/ation), Korejas pilsētā Kvandžu (2000, Eurafrica), Melnkalnes pilsētā Cetinjē kopā ar Natasa Ilic (2004, Love it or leave it), Belgradā kopā ar Barbara Heinrich (2006, The October Salon's Art, Life & Confusion).

No 1997. līdz 2006. gadam Renē Bloks bija Kaseles "Kunsthalle Fridericianum" direktors un kūrēja vairākas ievērojamas izstādes. To vidū bija sērija "Balkānu triloģija" ar izstādi "In den Schluchten des Balkan" (2003), kurā bija izstādīti 88 mākslinieku darbi no 12 Balkānu reģiona valstīm, kā arī virkne satelītprojektu Balkānos, tostarp biennāle Cetinjē 2004. gadā.

Darbu ar lielākajiem mākslas projektiem viņš noslēdza, kūrējot Ziemeļvalstu paviljonu (Welfare-Fare Wel) 52. Venēcijas biennālē 2007. gadā. Gadu vēlāk Renē Bloks dibināja mākslas telpu TANAS, kas darbojās kā platforma turku māksliniekiem Berlīnē līdz 2013. gadam. Vienlaikus viņš kļuva par Dānijas izstāžu telpas "Kunsthal 44 Møen" līdzdibinātāju, kur turpina darboties kā mākslinieciskais vadītājs.

Biennāles asociētais kurators Niko Anklams nesen iecelts par Reklinghauzenes izstāžu zāles direktoru, kā arī par Reklinghauzenes muzeja vadītāju. Viņš ir autors vairākām publikācijām par konceptuālo mākslu un ar Fluxus kustību saistītajām mākslas praksēm, kā arī lasījis lekcijas Berlīnes Mākslas universitātē, Humbolta universitātē, Trumses Laikmetīgās mākslas akadēmijā Norvēģijā un Igaunijas Mākslas akadēmijā Tallinā. Anklamam ir doktora grāds, un viņa pētniecības intereses sevī ietver Ziemeļu ainavu rašanos vizuālajā mākslā 19. gadsimtā. Tāpat viņš bijis kurators Renē Bloka dibinātajā Dānijas izstāžu telpā "Kunsthal 44 Møen", un ir īstenojis projektus "Rietveld" paviljonā Amsterdamā, mākslas projektā "Years" Kopenhāgenā un Malmes Mākslas akadēmijā.

RIBOCA ir 2016. gadā dibināta starptautiska biennāle ar Eiropas fokusu un spēcīgu reģionālo profilu. Rīgas un Baltijas valstu bagātīgā vēsture ļauj biennālei izcelt plašāku reģionu un rada iespējas māksliniekiem uzsākt dialogu ar pilsētas un tās ģeogrāfiskās apkārtnes kultūrvēsturisko un sociāli politisko kontekstu, uzskata organizatori.