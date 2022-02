'Kim?' Laikmetīgās mākslas centrā atklās divas jaunas izstādes

"Kim?" Laikmetīgās mākslas centrā 17. februārī tiks atklātas divas jaunas izstādes - Ņujorkas galerijas "Jenny's" organizētā grupas izstāde "Bez pārmaiņām" un Sabīnes Šnē pirmā personālizstāde "Partnere, parazīte".

Grupas izstāde "Bez pārmaiņām" būs aplūkojama no 17. februāra līdz 17. aprīlim. Tajā piedalās četri dažādu paaudžu mākslinieki, kurus vieno interese par mūsu apkārtējai videi piemītošo dīvainību un ikdienišķo poēziju.

Grupas izstādē skatāmi Ņujorkas fotogrāfa Kārtera Sedona (1986) darbi, Londonā dzīvojošās mākslinieces Moragas Keilas (1985) instalācijas, Cīrihē mītošas mākslinieces Džīnas Fišli (1989) skulptūras, kā arī Džo Breinarda (1942-1994), nozīmīga Ņujorkas dzejnieku skolas pārstāvja un atzīta popārta mākslinieka, mikrokolāžu sērija.

Izstādi organizē galerija "Jenny's", ko vada Dženija Borlanda un Metjū Sova. Galerija dibināta Losandželosā 2014. gadā, un pēc sešu gadu darbības Amerikas Rietumkrastā tā kopš 2021. gada darbojas Ņujorkā. "Galerijas darbības pamatprincipus nosaka intuitīvs dialogs ar māksliniekiem un galerijas draugiem; galerija visai bieži sadarbojas ar māksliniekiem ļoti atšķirīgos karjeras posmos. Šī iemesla dēļ "Jenny's" darbība atšķiras no tradicionālajiem komerciālo galeriju darbības modeļiem," raksta izstādes veidotāji.

Atbilstoši "Jenny's" izstāžu programmas garam, izstādē "Bez pārmaiņām" iekļauti darbi, ko veidojuši trīs laikmetīgās mākslas pārstāvji, veidojot dialogu ar Džo Breinardu. Breinards ir plaši pazīstams Amerikas Savienotajās Valstīs gan kā ražīgs rakstnieks, gan vizuālās mākslas pārstāvis, taču viņa darbi piedzīvojuši maz izstāžu ārvalstīs un reti bijuši redzami jaunākas paaudzes mākslas kontekstā.

Izstādes nosaukums aizgūts no miniatūru kopas "Nothing to Write Home About", ko Džo Breinards sarakstīja 1981. gadā; tekstos autors sirsnīgā un vaļsirdīgā formā komentē vienu sava mūža dienu, aplūkojot tādas tēmas kā "Nauda", "Jauns istabas augs", "Bezmiegs" un "Īsta mīlestība".

Arī Sabīnes Šnē pirmā personālizstāde "Partnere, parazīte" būs aplūkojama no 17. februāra līdz 17. aprīlim. Izstādes kuratore – Zane Onckule.

Sabīne Šnē ir "Kim? Open Call Pilot 2021" konkursa laureāte.

Sabīne Šnē (1996) šobrīd dzīvo un strādā Rīgā. Mākslinieciskajā praksē viņa konstruē vizuālus stāstus, kuros pēta kultūras un dabas krustpunktus, balstoties uz vēsturiskām un laikmetīgām idejām. Šnē interesē cilvēka un dabas attiecības, to savstarpējā saistība.

Kā raksta Onckule, autores mākslas darbos tiek attēloti cilvēku paradumi, vēlmes, viņu darbību atstātās pēdas un to ietekme uz apkārtējo vidi. Darba saturs nosaka galarezultātu, bet pārsvarā viņa strādā ar digitāliem medijiem. Sabīne Šnē ieguvusi bakalaura grādu (2020) Latvijas Mākslas akadēmijas Vizuālās komunikācijas apakšnozarē. Viņa ir piedalījusies vairākās grupu izstādēs un mākslas projektos Latvijā un ārvalstīs: "Augmentētās pieredzes" (2021, RIXC, Riga), "Apslēptie dārgumi" (2021, Rucka, Cēsis), Hard Drive of Lost Expressions sadarbībā ar Lindu Vilku (2020, PILOT, Rīga), Unseen Projects (2020, Viļņas Mākslas akadēmija, tiešsaiste), "Pavedieni" kultūras foruma "Baltā nakts" ietvaros (2020, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Rīga), Točka (2020, bijusī fabrika Provodnikv, Rīga) Cosmo (2019, SILOS Centre of Art and Culture, Portugāle). Pagājušā gada laikā Šnē ir piedalījusies vairākās mākslinieku rezidencēs Latvijā: Ruckas mākslinieku rezidence Cēsīs, Sansusī Labklājības rezidence Aknīstē un VV Foundation organizētā PAiR Pāvilostā.

Ieeja izstādēs ar derīgu Covid-19 sertifikātu.