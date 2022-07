Klimata aktīvisti Lielbritānijā turpina protestus mākslas muzejos; šoreiz cietusi Karaliskā galerija

Klimata aktīvisti no organizācijas "Just Stop Oil" (JSO) turpinājuši protestus vēl vienā mākslas muzeja – šoreiz par upuri kritusi Karaliskā galerija Karaliskajā akdēmijā, kur divi biedri pielīmējuši savas plaukstas pie gleznas "Svētais vakarēdiens".

Tāpat uz sienas zem renesanses laika mākslas darba ar krāsu uzpūsts uzraksts "No New Oil" - "Ne jaunai naftai".

Jau ziņots, ka pirmdien, 4. jūlijā klimata aktīvisti pielīmēja plaukstas pie mākslas darba rāmja Nacionālajā galerijā Londonā.

Svētais vakarēdiens ir populārs Bībeles sižets, kas atainots renesanses laika gleznās. Tajā redzams Jēzus ar saviem 12 mācekļiem pēdējā vakarēdienā pirms sodīšanas un krustā sišanas. Šie notikumi ir aprakstīti Jāņa evanģēlijā. Visslavenāko Svētā vakarēdiena atainojumu ir radījis renesanses laika ģēnijs Leonardo da Vinči un šis darbs ir aplūkojams Milānā.

Tiek uzskatīts, ka Londonā, Karaliskajā galerijā aplūkojamās gleznas autors ir mākslinieks Džampetrino (Giampietrino), kurš bija Da Vinči māceklis un viņa darbs ir slavenā "Svētā vakarēdiena" kopija, kas tapusi ap 1520. gadu.

Organizācija JSO šādi pieprasa Lielbritānijas valdībai pārtraukt fosilās degvielas ieguvi un ražošanu. Protestētāji no JSO jau iepriekš savas aktivitātes izvērsuši gan Skotijas mākslas galerijā Edinburgā, gan F1 sacensībās British Grand Prix.

Video from Just Stop Oil supporters at The Last Supper painting earlier today.

Our government are backtracking on all of their climate targets whilst people die from climate change across the globe.

There will be not art and culture in a state of "total societal collapse" pic.twitter.com/8vEJ3Qx1EB