LLMC ar Skuja Braden darbiem piedalās festivālā 'Today Is Our Tomorrow' Somijā

Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs (LLMC) no 12. līdz 14. septembrim piedalīsies starptautiskā, starpdisciplinārā festivālā "Today is Our Tomorrow" Somijā, Helsinkos. LLMC plašajā festivāla programmā piedāvās starptautiskā mākslinieču tandēma Skuja Braden darbus, kuros risinātas feminisma un citas sociāli kritiskas tēmas, portālu "Delfi" informē LLMC pārstāvji.

Festivāla "Today is Our Tomorrow" programmā kuratores Solvita Krese un Inga Lāce iekļāvušas Skuja Braden darbus ("XOXO" un "Medusa's speculum"), kuros apspēlētas dzimuma kara un citas sociālpolitiskas idejas. "Today Is Our Tomorrow", ko rīko mākslas centrs "Publics", ir uz sadarbību vērsts, kolektīvs un transdisciplinārs festivāls – tajā saplūst līdzības, apvienības un atšķirības. Festivāls veido mikrokosmosu, izdzīvojot un reprezentējot dažādas nākotnes formas kā pašreizējas sociokulturālas un mākslas prakses, kas bāzētas Somijā un pasaulē. Uz sadarbību vērstā metodoloģija tiecas reprezentēt ekoloģiju un domāšanas un pieredzes atšķirības.

Skuja Braden (kopš 1999. gada) ir divnacionāls viendzimuma sadarbības tandēms, kura mājvieta ir Aizkrauklē. Mākslinieču tandēms savos darbos rada paralēlas pasaules, kurās "ķermeņi veidoti no porcelāna, no okeāniem izlec liesmas un lūpas pieskaras lūpām, dāvājot vēsu ūdeni no savām dzīlēm".

Kā raksturo LLMC, Skujas Braden darbos atrodams kaujiniecisks feminisms, politiski komentāri un pa šķipsniņai budisma. Mākslinieču tandēma Aizkraukles keramikas studijā top darbi, kas ceļo uz izstādēm visā pasaulē.

LLMC un "Today is Our Tomorrow" sadarbība iespējama, pateicoties Baltijas kultūras fonda atbalstam. Latvijas dalība festivālā turpināsies arī 2020. gada septembrī, kad LLMC, "Nida Art Colony" un Narvas mākslas rezidences sadarbības rezultātā festivālā Baltiju pārstāvēs vairāki mākslinieki.

Plašāk par festivālu Today is Our Tomorrow un programmu lasāms šeit.