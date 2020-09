LMA atklās grupas izstādi 'Vai mēs jau esam tur?'

29. septembrī plkst. 18:00 Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) izstāžu telpā "Pilot" tiks atklāta grupas izstāde "Vai mēs jau esam tur?/Are We There Yet?". Līdzās Rīgas ekspozīcijai izstādes dalībnieku darbu kolekcija tiks prezentēta starptautiskajā laikmetīgās mākslas mesē "ArtVilnius'20", kas notiks Lietuvā no 2. līdz 4. oktobrim.

Ekspozīcija veidota kā šobrīd redzamāko mākslinieku jaunāko darbu parāde – tajā piedalīsies LMA absolventi, pasniedzēji un studenti, kuru darbi atzīti gan Latvijā, gan starptautiskā līmenī, tādējādi nojaucot hierarhiskās pasniedzēja, studenta un mākslinieka lomas: Jānis Šneiders, Līga Spunde, Kristians Brekte, Amanda Ziemele, Hanele Zane Putniņa, Annemarija Gulbe, Veronika Frolova, Jānis Dzirnieks, Estere Betija Grāvere, Brenda Jansone, Pēteris Ķimsis un Miķelis Mūrnieks.

"Izvēlēto mākslinieku darbi atspoguļo šī brīža spēcīgākos strāvojumus ne tikai Latvijas mākslas vidē un LMA, bet arī pasaulē. Ekspozīcijas nosaukums retoriski apspēlē mūsdienu mākslas procesus un to mērķus – kāda ir kultūras nozīme pandēmijas pasaulē un kāda tā bija pirms tam? Cik liela loma tajā ir mākslas tirgum, kritiķu recenzijām un sociālo tīklu atzinībai? Vai tā saskan ar mākslinieku pašu uzstādītajiem mērķiem?" izstādes uzstādījumu ieskicē "Pilot" vadītāja Sabīne Vernere.

Vienlaikus nosaukums norāda uz mākslinieka profesijas sarežģīto infrastruktūru, kurā ielauzties nav viegli – tīklu starp ietekmīgajām galerijām, biennālēm, mecenātiem, kolekcionāriem, mākslas mesēm un muzejiem. LMA galerija "Pilot" tika radīta ar mērķi sistemātiski atbalstīt jauno mākslinieku prakses, un dalība mākslas mesē "ArtVilnius'20" ir šķietami mazs solis, tomēr arī tas veicina Baltijas mākslas ekspertu interesi par aktualitātēm Latvijas vizuālajā mākslā, kā arī dod iespēju jaunajiem māksliniekiem nodibināt jaunus kontaktus un veidot sadarbības ar starptautiskām institūcijām un galerijām.

Izstāde būs apskatāma no 29. septembra līdz 1. novembrim LMA izstāžu telpā "Pilot", Riharda Vāgnera ielā 3, Vecrīgā. Galerija atvērta no otrdienas līdz svētdienai (12:00-18:00), ieeja bez maksas.