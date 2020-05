Mākslinieka Kristo Triumfa arkas ietīšana pārcelta uz 2021. gadu

Pazīstamā bulgāru izcelsmes mākslinieka Kristo projekts, kurā tiktu audumā ietīta Triumfa arka Parīzē, pārcelts uz 2021. gadu. Iepriekš bija plānots, ka apjomīgais projekts Francijā tiktu realizēts šogad.

Lēmums pieņemts, neskatoties uz to, ka Francijā no 11. maija būs atļauts atkal apmeklētājiem atvērt nelielas mākslas galerijas un muzejus. Kristo darbs bija viens no gaidītākajiem mākslas notikumiem Francijā 2020. gadā.

Iepriekš bija plānots, ka šobrīd 84 gadus vecais mākslinieks ikonisko Parīzes kultūras pieminekli ietīs krāsainā audumā šā gada aprīlī, vēlāk projekts tika pārcelts uz rudeni, bet nu paziņots, ka parīziešiem un pilsētas viesiem ietītā Triumfa arka būs aplūkojama no 2021. gada 18. septembra līdz 3. oktobrim.

Lielu, monumentālu objektu ietīšana bija viens no spilgtāk zināmajiem un ilgstošākajiem mākslas darbiem, ko Kristo realizēja kopā ar savu sievu, mākslinieci Žannu Klodu. Abi jau kopš 60. gadiem "iepakojuši" gan Bernes kunsthalli, 2,4 kilometrus garu okeāna piekrasti Sidnejā, Berlīnes Reihstāgu, Jauno tiltu (Pont Neuf) Parīzē un citus objektus. Triumfa arka būs pirmais ietīšanas darbs, ko Kristo realizēs pēc sievas nāves 2009. gadā.

Līdzīgi kā iepriekšējie ietīšanas darbi, arī šis ir dārgs un sarežģīts projekts, taču Kristo to plānojis finansēt pats, atsakoties no sponsoriem, lai saglabātu māksliniecisko brīvību.

Kristo un Žanna Kloda ir viens no saderīgākajiem un spilgtākajiem pāriem 20. gadsimta mākslā. Abi dzimuši vienā dienā – 1935. gada 13. jūnijā. Taču liktenīgā satikšanās notika 1958. gadā, kad Kristo no dzimtās Bulgārijas pārcēlās uz Francijas galvaspilsētu. Abi dzīvoja un strādāja Parīzē līdz 1964. gadam, kad izlēma pārcelties uz Ņujorku.

Iepriekš bija plānots, ka līdz ar Triumfa arkas ietīšanu Pompidū centrā tiks atklāta Žannai Klodai un Kristo agrīnajai daiļradei veltīta izstāde, taču arī tā Covid-19 pandēmijas dēļ ir pārcelta.