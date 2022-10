Mākslinieks Demjens Hērsts sadedzinājis pats savus darbus

Ekscentriskais britu mākslinieks Demjens Hērsts uzsācis akciju, kurā sadedzina pats savus darbus. Dedzināšanas procesu bija iespējams vērot tiešraidē "Instagram" šī gada 11. oktobrī.

Kā vēstīts iepriekš, projektu "The Currency" jeb "Valūta" Hērsts aizsāka jau 2016. gadā, kad radīja 10 000 unikālu no punktiem veidotu eļļas gleznu un katru no tām saistīja ar atbilstošu NFT žetonu. Šie darbi pēc tam tika pārdoti par 1800 britu mārciņām gabalā, un pircējiem tika dota iespēja paturēt NFT žetonus vai samainīt pret fiziskajām gleznām. "Pircējs nevar paturēt abus. Šī apmaiņa ir vienreizējs process, tāpēc izvēlieties rūpīgi," toreiz brīdināja mākslinieks.

Šobrīd mākslinieks uzsācis to fizisko darbu sadedzināšanu, kuru jaunie īpašnieki ir izvēlējusies NFT. Jautāts, kā mākslinieks juties, dedzinot pats savus darbus, Hērsts paudis, ka labāk nekā sākumā domājis.

Sadedzināšana notika Londonas Ņūportstrītas galerijā, kur šobrīd ir aplūkojama Hērsta izstāde "The Currency". Dedzināšanu veica pats mākslinieks, tērpies baltā apģērbā un spožos cimdos. Pirms katra darba iemešanas ugunī, viņš to tiešraidē parādīja skatītājiem, lai būtu redzams tā unikālais numurs, tādējādi apliecinot, ka tiek saedzināti oriģināli.

Londonas Ņūportstrītas galerijas pārstāvji BBC atklājuši, ka no 10 000 Hērsta radītajiem darbiem, 5149 pircēji ir izvēlējusies oriģinālās gleznas, bet 4851 – NFT. Tas nozīmē, ka jāsadedzina 4851 fiziskais darbs. Kā saviem "Instagram" sekotājiem atklāja Hērsts, otrdien, 11. oktobrī, tikuši sadedzināti pirmie 1000 darbi.

"Daudzi domā, ka es sadedzinu miljonus, bet tā nav. Es tikai noslēdzu fizisko mākslas darbu transformāciju par to NFT versijām," sacīja mākslinieks.

Darbu dedzināšanas akcija turpināsies līdz izstādes noslēgumam 30. oktobrī.

Demjens Hērsts, kurš pagājušā gadsimta 90. gados kļuva ievērojams kā viens no grupas "Young British Artists" dalībniekiem, izpelnījies slavu ar provokatīvām un ekscentriskām laikmetīgās mākslas instalācijām, tostarp formaldehīdā iekonservētu haizivi un govi. 1995. gadā viņš saņēma prestižo Ternera balvu, bet 2020. gadā tika atzīts par Apvienotās Karalistes turīgāko mākslinieku ar vairāk nekā 315 miljoniem mārciņu lielu finansiālo vērtību.