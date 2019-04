Mākslinieks Kristo ietīs Triumfa arku Parīzē

Bulgāru izcelsmes mākslinieks Kristo pēc ilgāka pārtraukuma realizēs jaunu ietīšanas mākslas darbu, šoreiz ietinot Triumfa arku Parīzē, apliecināja 83 gadu vecā mākslinieka biroja pārstāvji.

Lielu, monumentālu objektu ietīšana bija viens no spilgtāk zināmajiem mākslas darbiem, ko Kristo realizēja kopā ar savu sievu, mākslinieci Žannu Klodu. Abi jau kopš 60. gadiem "iepakojuši" gan Bernes kunsthalli, 2,4 kilometrus garu okeāna piekrasti Sidnejā, Berlīnes Reihstāgu, Jano tiltu Parīzē un citus objektus. Triumfa arka būs pirmais ietīšanas darbs, ko Kristo realizēs pēc sievas nāves 2009. gadā.

Kā informē Kristo biroja pārstāvji, mākslinieks ir saņēmis visas nepieciešamās atļaujas no Francijas valdības, lai 2020. gadā no 6. līdz 19. aprīlim ietītu Triumfa arku.

"Žanna Kloda bija man tik tuva visu manu dzīvi. Protams, tas, ka viņas nav šeit, ir skumji un ironiski. Taču mana dzīve turpinās un es daru savu darbu," telefonintervijā "The New York Times" sacīja mākslinieks.

Projektā "L'Arc de Triomphe, Wrapped" Triumfa arka Parīzē tiks ietīta sudrabaini zilā vairāk nekā 25 000 kvadrātmetru lielā pārstrādājamā poliprofilēna audumā, ko kopā saturēs aptuveni 7000 metru gara sarkana virve.

Līdzīgi kā iepriekšējie ietīšanas darbi, arī šis ir dārgs un sarežģīts projekts, taču Kristo to finansēs pats, atsakoties no sponsoriem, lai saglabātu māksliniecisko brīvību.

Tāpat plānots, ka 2020. gada pavasarī Pompidū centrā tiks atklāta Kristo un Žannas Klodas mākslai veltīta izstāde, akcentējos abu Parīzē pavadītos gadus, kas sakrīt ar agrīno abu daiļrades posmu.

Kristo un Žanna Kloda ir viens no saderīgākajiem un spilgtākajiem pāriem 20. gadsimta mākslā. Abi dzimuši vienā dienā – 1935. gada 13. jūnijā. Taču liktenīgā satikšanās notika 1958. gadā, kad Kristo no dzimtās Bulgārijas pārcēlās uz Francijas galvaspilsētu. Abi dzīvoja un strādāja Parīzē līdz 1964. gadam, kad izlēma pārcelties uz Ņujorku.

Taču ar Parīzi saistīts viens no zināmākajiem mākslinieku pāra darbiem – "The Pont-Neuf Wrapped, Project for Paris, 1975-85." jeb ietītais Parīzes Jaunais tilts.