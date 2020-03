Miris slavenais performanču mākslinieks Ulejs

Šā gada 2. martā 76 gadu vecumā miris slavenais performanču mākslinieks, "provokators un pionieris", kādreizējais mākslinieces Marinas Abramovičas partneris dzīvē un mākslā – Ulejs (Ulay), raksta ārvalstu mediji.

Mākslinieks mūžībā devies Ļubļanā, Slovēnijā, pēc cīņas ar limfas vēzi.

Ulejs dzimis kā Franks Ūve Leizipens (Frank Uwe Laysiepen) 1943. gadā Vācijā. Savas mākslinieka gaitas viņš uzsāka Amsterdamā kā fotogrāfs, eksperimentējot ar "Polaroid" kamerām.

1976. gadā viņš iepazinās ar serbu mākslinieci Marinu Abramoviču, drīz vien uzsākot kopdzīvi un arī kopīgu mākslas radīšanu. Abu sadarbības galvenais koncepts bija savu ego un mākslinieciskās identitātes izpēte, performances pārbaudīja psiholoģiskās robežas un nereti arī fiziskās, kļūstot jau dzīvībai bīstamas.

Arī abu mākslinieku šķiršanās tika pārvērsta performancē – pēc 12 gadus ilgām attiecībām 1988. gada aprīlī viņi devās viens otram pretī pa Lielo Ķīnas mūri, kopumā 90 dienu laikā kājām katrs pieveicot aptuveni 2400 kilometru. Kad abi beidzot satikās, mākslinieki klusējot viens no otra atvadījās.

Pēc šķiršanās no Abramovičas Ulejs atgriezās pie fotogrāfijas un eksperimentiem ar "Polaroid".

Plašu ievērību jau sociālo tīklu laikmetā guva video no Marinas Abramovičas slavenās performaces viņas retrospektīvajā izstādē "The Artist is Present" 2010. gadā Ņujorkas modernās mākslas muzejā. Tajā ikvienam apmeklētājām bija iespēja pasēdēt iepretim māksliniecei un ieskatīties viņai acīs. Šīs performances laikā iepriekš māksliniecei par to nepaziņojot, ieradās Ulejs. Abi kādreizējie partneri nebija sarunājušies kopš šķiršanās. Spēcīgo emociju rezultātā māksliniece apraudājās.

Pirms 10 gadiem Ulejam tika diagnosticēts limfas vēzis. Divus gadus vēlāk viņš publicēja dokumentālo filmu "Project Cancer: Ulay's Journal from November to November", kurā bija dokumentēta viņa ārstēšanās, kā arī dzīve un darbs tās laikā.

2015. gadā Ulejs iesūdzēja Marinu Abramoviču par to, ka viņa saņem naudu par abu kopīgajiem mākslas darbiem, kā rezultātā serbu māksliniecei tika piespriests maksāt bijušajam mīļotajam 250 000 eiro liels maksājums. Tiesa, vēlāk pāris atkal salaba un 2017. gadā kopā nofilmējās filmā "The Story of Marina Abramović and Ulay".

Par Uleja nāvi 2. martā paziņoja viņa pārstāvis Ričards Saltons, rakstot, ka mākslinieks bijis brīvākais no gariem – pionieris un provokators ar radikālu un vēsturiski unikālu daiļradi. Viņa darbības lauki bija fotogrāfija, konceptuālā performance un ķermeņa māksla. "Viņa aiziešana atstāj robu, ko nebūs tik vienkārši aizpildīt," raksta mākslinieka pārstāvis.