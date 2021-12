2021. gada pirmajā pusgadā "Purvīša balvai 2023" nominēta māksliniece Darja Meļņikova par izstādi "The Anticipation" galerijā "427". Intervijā māksliniece stāsta par arhitektūru kā pastāvīgu iedvesmas avotu, kas ietekmējis arī nominēto izstādi, un to, kas viņu mākslā aizrauj un izaicina.

"Darjai Meļņikovai atkal izdevies smalki savienot laikmetīgo ar atsaucēm uz vēsturiskiem mākslas virzieniem (Renesansi, gotiku, metafizisko mākslu) un, līdzīgi kā vēsturiski perspektīva izmainīja veidu, kā mēs skatāmies uz pasauli, pilnībā pārvērst galerijas telpu līdz nepazīšanai. Par būtisku elementu kļūst šī mākslas darba iedarbība ar skatītāju, kad tas virzās pa telpu "satekpunkta" virzienā, kurš tā arī nekad nepienāk. Māksliniece atbildi uz to, kādēļ tā, ieslēpusi amatnieciski filigrāni nostrādātajā objektā pie galējās sienas – "Not Yet". Un te izstāde iegūst komentāru ne tikai par ceļu līdz trīsdimensionālai pasaulei mākslas vēstures kontekstā, bet arī par to, ka tā vēl joprojām paver plašas interpretācijas iespējas," nomināciju pamato LNMM izstāžu kuratore Līna Birzaka-Priekule.

Darja Meļņikova ir pabeigusi Latvijas Mākslas akadēmijas Vizuālās komunikācijas nodaļu. Viņas darbi ir iekļauti laikmetīgās mākslas muzeja Kiasma kolekcijā Helsinkos, Latvijas Nacionālā mākslas muzeja un mākslas centra "Zuzeum" kolekcijās. Māksliniece ir veidojusi personālizstādes Rīgā, Marseļā, Prāgā, Ostravā, Cīrihē, Maskavā un citur. Aizvadītajā gadā viņa tika nominēta "Purvīša balvai 2021" par projektu "Palette".

Meļņikova stāsta, ka viņu aizrauj iespēja strādāt eklektiskā manierē, darbos kombinējot dažādus, šķietami nesavienojamus materiālus un tehnikas. Māksliniece atklāj, ka viņas darbi balstās uz ikdienas novērojumiem, tos apvienojot ar dažādām atsaucēm, vēsturiskiem faktiem, mitoloģiju un simboliku.

"Es negribu ar saviem darbiem risināt globālas problēmas un uzspiest kādu viedokli," viņa skaidro.

Māksliniece nereti iedvesmu smeļas arhitektūrā, un izstāde "The Anticipation" nav bijis izņēmums. "Es gribēju pamainīt telpas aprises, lai cilvēkam būtu sajūta, ka tā nav ierastā "427" telpa. Tā ir ļoti maza, man gribējās to padarīt sarežģītāku un reālajā platībā ietilpināt vairāk, nekā var."

Taujāta par to, ko viņai nozīmē būt nominētai Purvīša balvai jau otro reizi, Meļņikova pauž, ka jebkura nominācija vai atzinība ir svarīga. "Ļoti bieži mākslinieks smagi strādā pie darbiem, bet tas viss beidzas līdz ar izstādi. Nominācijas ir kā apliecinājums, ka mākslinieks kaut ko dara pareizi un ir labi, ka viņš vispār kaut ko dara."

"Purvīša balva" ir augstākais apbalvojums Latvijas mākslā. Tā tiek piešķirta reizi divos gados vienam māksliniekam vai mākslinieku grupai, kas pārstāv Latvijas mākslu ar izcilu darbu, kurš dziļi saistīts ar sava laikmeta norisēm, kurā ir saite starp mūsdienu dzīvi, garīgiem ideāliem un absolūtām vērtībām un kurš ieguvis ekspertu un īpaši izveidotas žūrijas augstāko vērtējumu. Pirmā "Purvīša balva" tika pasniegta 2009. gadā.