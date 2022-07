Radošo mākslu universitāte (University for the Creative Arts) Lielbritānijā ir iecēlusi grafiti mākslinieku Benksiju (Banksy) par goda profesoru.

Kā lasītājiem skaidro BBC redakcija, tādā veidā universitāte izsaka māksliniekam atzinību par viņa "humānajām aktivitātēm" un "ietekmi uz pasaules mākslu".

Pagodinošais tituls tiks piešķirts īpašā ceremonijā Londonas Karaliskajā svētku zālē (Royal Festival Hall) šī gada 6. jūlijā. Tiesa, jau ir zināms, ka Benksijs, kura identitāte joprojām ir nezinama, neapmeklēs ceremoniju un goda profesora tituls tiks piešķirs "tukšam krēslam".

"Benksijs ir autsaiders mākslas pasaules elitē un iepriekš bieži ticis ignorēts. Bet viņš noteikti ir ietekmējis mākslu un plašas sabiedrības iztēli, ko mēs arī vēlējāmies izcelt," teicis universitātes profesors Terrijs Perks.

Universitātes prorektors un profesors Baširs Makhouls sacīja: "Viņš ir izcils piemērs mūsu studentiem. Viņš izmanto savu talantu, lai izjaukt "status quo", vienlaikus izaicinot aizdomāties par mūsdienu galvenajiem jautājumiem – karu, mieru, nevienlīdzību, kā arī par mākslu kā sociālās izpausmes līdzekli."

Benksijs ir grafiti mākslinieks no Lielbritānijas, kurš ir zināms ar savu politisko aktīvismu un satīriskiem ielas zīmējumiem. 2010. gadā viņa dokumentālā filma "Exit Through the Gift Shop" tika nominēta ASV Kinoakadēmijas balvai "Oskars". Lai gan Benksijs ir viens no vispopulārākajiem ielu māksliniekiem pasaulē, viņa patiesā identitāte joprojām nav zināma,