Pēc performances 'Pret traģisko sienu' Rīgas mākslas telpā tapusi jauna izstāde

Piektdien, 23. oktobrī, Rīgas mākslas telpas Lielajā zālē notika mākslinieku Artūra Virtmaņa un Danielas Vētras performance "Pret traģisko sienu / Against the Tragic Wall". Tās rezultātā ir tapusi iespaidīga, grafiska instalācija, ko varēs apmeklēt no šī gada 29. oktobra līdz 6. decembrim izstāžu zālē Rīgas mākslas telpa, Kungu ielā 3, portālu "Delfi" informē izstādes veidotāji.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Abu mākslinieku performanci klātienē varēja vērot ierobežots cilvēku skaits, tāpēc notikums bija pieejams arī tiešraidē, Rīgas mākslas telpas "Facebook" lapā, ko līdz šim noskatījušies vairāk nekā 1700 skatītāju. Ieskaitot klātienes apmeklētājus, to ir redzējuši teju divi tūkstoši cilvēku. Performances laikā mākslinieks radīja iespaidīgu uzrakstu "I have a dream", kamēr Daniela Vētra viņa virzienā raidīja 150 šķēpus. Ņemot vērā procesa intensitāti un iespējamos riskus, pie izstāžu zāles durvīm tika norīkota mediķu brigāde, kuras palīdzība, par laimi, netika izmantota. Tapušajā izstādē "Pret traģisko sienu" varēs aplūkot gan šķēpu sienas instalāciju, gan vairākus video materiālus no pašas performances un tās sagatavošanās procesa.

Jau ziņots, ka performance "Pret traģisko sienu / Against the Tragic Wall" vēstīja par šķietami pretējiem impulsiem, kas veido radīšanas un destrukcijas ciklus gan indivīda dziļi personīgā, eksistenciālā līmenī, gan ārējās mijiedarbībās ar sabiedrību kopumā.

"Iedvesmojoties no Mārtina Lutera Kinga leģendārās runas, kas teikta verdzības atcelšanas simtagades gadskārtā 1963. gadā, šīs performances un izstādes centrālais motīvs ir tās citāts "I have a dream", kas no vizuāli iespaidīga, dinamiska performances procesa pārtapa par grafisku, entropisku instalāciju. Performanci veidoja gan šova un farsa cienīgi elementi ar labu devu ironijas, gan neprognozējama un fiziski smaga repetatīva darbība, kurā dzimuma lomas bija mainītas un objekts ar darbību kļuva par sabiedrības spoguli," raksta izstādes veidotāji.

Performanci veidoja instalāciju mākslinieks Artūrs Virtmanis, Daniela Vētra, mūziķis Linards Kalniņš, kā arī DJ Monsta un Rīgas Doma kora skolas audzēknis Olivers Veldre.

Daniela Vētra ir māksliniece, kas nodarbojas ar performances mākslu, "live art", instalāciju mākslu, ir laikmetīgā cirka izrāžu autore un aktrise. Šobrīd dzīvo un strādā Rīgā, Latvijā.

Artūrs Virtmanis ir instalāciju mākslinieks, kas pēc mācībām Latvijas Mākslas akadēmijas Tēlniecības apakšnozarē ir pārcēlies uz dzīvi Ņujorkā, darbojoties vizuālās mākslas, scenogrāfijas un dizaina nozarēs. Ir projektu autors un līdzautors daudzām izstādēm, Brodvejas mūziklu izrādēm, iestudējumiem Eiropas operām un teātriem, kā arī piedalījies vairāku nozīmīgu projektu īstenošanā, piemēram, Soču Olimpisko spēļu atklāšanas ceremonijā, MTV balvas pasniegšanā Ņujorkā, "Cirque de Solei" šovos Dubaijā un citur. Savā daiļradē bieži pievēršas daudzslāņainai laika dimensijas atainošanai, to izvēršot par telpisku monohromu instalāciju.

Performances un izstādes kuratore – Luīze Lismane.