Prestižā fotokonkursā diskvalificē uzvarētāju – darbs izrādās mākslīgā intelekta radīts

Nozīmīgajā fotokonkursā "Sony World Photography Award 2023" diskvalificēts uzvarētāja – vācu fotogrāfa Borisa Eldagsena – darbs, jo pats mākslinieks atzinies, ka tas ir mākslīgā intelekta radīts.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Eldagsena fotogrāfija "Pseudomnesia: The Electrician" uzvarēja konkursa "Sony World Photography Award" radošajā kategorijā. Tomēr vēlāk pats mākslinieks atzinies, ka tā nav viņa radīta fotogrāfija. Viņš no balvas atteicies. Pēc notikušā viņa darbs diskvalificēts un izņemts arī no prestižā fotokonkursa mājaslapas un izstādes.

Kā medijiem atzinis fotogrāfs, viņš šādu darbu iesniedzis, jo vēlējies gan pārbaudīt organizatoru sagatavotību, gan rosināt diskusiju par fotomākslas nākotni.

Savukārt konkursa rīkotāji BBC pauduši, ka Eldagsena rīcība uzskatāma par maldināšanu.

Eldagsens savā mājaslapā raksta, ka šajā konkursā bijis kā "bezkaunīgs mērkaķis", tomēr viņš ir pateicīgs, ka konkursa žūrija izvēlējusies viņa darbu, tādējādi radot vēsturisku precedentu. Fotogrāfs arī interesējas, vai kāds no žūrijas locekļiem vismaz aizdomu līmenī ir nojautis, ka fotodarbu radījis mākslīgais intelekts.

Viņš arī uzsver, ka mākslīgā intelekta radītiem attēliem un fotogrāfijām nevajadzētu sacensties savā starpā šādos konkursos.

"Tās pēc būtības ir divas dažādas lietas. Mākslīgais intelekts nerada fotogrāfiju. Tāpēc es man piešķirto balvu nepieņemšu," paziņojumā raksta Eldagsens.

Melnbaltajā fotogrāfijā, kas bija iesniegta konkursā, redzamas divas dažādu paaudžu sievietes.

"Kaut kas, šķiet, nav šajā attēlā pareizi. Un šīs "kaut kas" ir tas, ka tā nav īsta fotogrāfija, bet mākslīgi radīts attēls," raksta fotogrāfs.

Konkursa organizatori gan atzīst, ka pirms publiskas uzvarētāja paziņošanas žūrijai bijušas pārrunas ar Eldagsenu. Viņš sarunā pieminējis "mākslīgā intelekta radošās iespējas", tomēr fotogrāfija, žūrijasprāt, akcentējusi viņa bagātīgās fotomākslas prasmes un zināšanas. Turklāt konkursa radošajā kategorijā allaž tiek iesniegti dažādi eksperimentāli darbi.

Tomēr konkursa rīkotāji ir atvērti diskusijai par šo tēmu un atbalsta Eldagsena vēlmi par to runāt, lūdzot publiku sagatavot jautājumus un iesniegt tos mākslinieka mājaslapā.

"Mākslīgais intelekts un tā ietekme uz šodienu un nākotni ir ļoti svarīga tēma. Tomēr "Sony World Photography Award" vienmēr būs fotogrāfu prasmju un izcilības konkurss, kurā mākslinieki strādā ar konkrēto mediju – fotogrāfiju," BBC uzsver rīkotāji.