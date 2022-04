Rēzeknes 'Gorā' atklāta Leonarda Laganovska izstāde 'Pirmizrāde'

Latgales vēstniecības "Gors" Mākslas galerijā no 26. aprīļa līdz 20. jūnijam tiks eksponēta Leonarda Laganovska izstāde "Pirmizrāde".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kā "Delfi" vēsta izstādes veidotāji, ekspozīcijā iekļautie Leonarda Laganovska darbi tapuši divos pēdējos gados - laikā, kad pasaule nostājusies uz neatgriezeniska pārmaiņu ceļa; "Tomēr vispārcilvēciskās vērtības, kuras Laganovskis pārstāvējis visas savas daiļrades laikā, palikušas nemainīgas. Nemainīga, savā mainīgumā, saglabājusies arī mākslinieka izteiksmes valoda."

Leonards Laganovskis tiek dēvēts par pārliecinošu konceptuālistu, tātad mākslinieku, kurš noraida vizuālās realitātes atveidojumu vai arī pakļauj to ideju sistēmiskai izpratnei.

"Postmodernisma piesauktais dubultkods, kad pretējās nozīmes tiek apvienotas vienā veselumā, vai attiecīgi vienā mākslas darbā, Laganovskis piedzīvojis jau bērnībā, kad no vienas puses viņu ietekmējušas tēva, sarkasma meistara Jezupa Laganovska plašajā bibliotēkā lasītās grāmatas, no otras, TV ekrānos un avīzēs redzētā padomju dzīves realitāte. Tas rada vienu no mākslinieka dzinējspēkiem – šaubas, kas liek iedziļināties teorijās, bet galu galā paļauties tikai uz sevi," raksta izstādes veidotāji.

Izstādē apskatāmie darbi grupēti sērijās. Viena no tām, "Spānijas skati", tapusi pandēmijas laikā, kad ceļošana un jaunu iespaidu gūšana nebija iespējama. Aplūkojot pasaules kartes, māksliniekam radās ideja darbiem, kuros tūristu apmeklētākās, skaistākās vietas attēlotas ar karšu apzīmējumiem un simboliem. Sākotnēji mulsinošie attēli kļūst par aizraujošu simbolu šifrēšanu, ļaujot uz mirkli piemirst skarbo realitāti, kas veicinājusi šo darbu tapšanu. Darbs no cikla "Šaušanas sports. Futbols" vienlaicīgi ietver traģiku un ironiju. Uz futbola laukuma attēla redzami caurumi, kas atbilst laukumā esošo spēlētāju un tiesnešu skaitam. Līdzīgi kā datorspēlēs, kuru galvenais mērķis ir iznīdēt pretinieku, caurumi simbolizē iznīcinātos sportistus. Varas mainās, samaļot cilvēku dzīvības. Mākslinieks izstādē skaidri parāda savu pozīciju. Kurā laukuma pusē izvēlēsies būt Tu? Šādu jautājumu uzdod mākslinieks.

Leonards Laganovskis ir dzimis 1955. gada 1. novembrī Larisas un Jezupa Laganovsku ģimenē. Gandrīz neviens Leonarda Laganovska izstādes apskats neiztiek bez atsauces uz viņa tēvu Jezupu Laganovski, kurš dzimis Ludzas apriņķa Kārsavas pagasta Kabulovas sādžā. Tēva ietekme bērnībā ir bijusi spēcīga. Ironija, kas robežojas ar sarkasmu, vispusīgās zināšanas, mudinājums izpētīt visu jau zināmo, lai varētu radīt ko jaunu, neapšaubāmi ietekmējis dēla jaunrades procesa likumsakarības.

Leonards Lagnovskis 1979. gadā absolvējis Valsts Mākslas akadēmiju, deviņdesmitajos gados dzīvojis Berlīnē, sarīkojot Vācijā gandrīz divdesmit personālizstādes un saņemot vairākus apbalvojumus un stipendijas, kā arī lasot lekcijas. 1997. gadā mākslinieks atgriežas Rīgā un katru gadu sarīko personālizstādi, kas izpelnās plašu rezonansi sabiedrībā. Mākslinieks ir studējis interjera dizainu, scenogrāfiju, strādā dažādās jomās – zīmējumā, grafikā, glezniecībā, fotogrāfijā. Laganovskis bijis arī kurators vairākām izstādēm, starp kurām jaunākā ir nozīmīgā izstāde "ES_TEXT", kas vēl līdz šī gada 1. maijam apskatāma LNMM.