RIBOCA2 klātienes izstādi atklās augustā; tās laikā uzņems filmu

Rīgas Starptautiskās laikmetīgās mākslas biennāles (RIBOCA2) izstāde "viss reizē zied (and suddenly it all blossoms)" būs atvērta skatītājiem no 20. augusta līdz 13. septembrim un pārtaps par pilnmetrāžas filmas uzņemšanas laukumu; filma tiks uzņemta izstādes darba laikā, portālu "Delfi" informē rīkotāji.

Jau ziņots, ka kuratores Rebekas Lamaršas-Vadelas veidotā RIBOCA2 izstāde nevarēja norisināties tādā formā, kā sākotnēji tas bija plānots. Izstādes pabeigšanu, producēšanu un instalēšanu nācās pēkšņi apturēt vien divus mēnešus pirms cerētās atklāšanas maijā. Uztverot šo ārkārtas situāciju kā aicinājumu meklēt jaunus risinājums, tika nolemts, ka biennāles izstāde, kas aizņems 20 hektārus Andrejsalā un kļūs arī par filmēšanas laukumu.

"Projekts, pa pusei drupas, pa pusei būvlaukums, kas vidējs starp pagātnes sabrukušajiem sapņiem un tagadnes realitāti, transformēts par unikālu pieredzējumu, kas apliecina šodienas ierobežojumus un iespējas," tā par izstādi vēsta tās veidotāji.

"Tāpat, kā pati izstāde, arī filma runās par sliekšņiem un pārvērtībām situācijā, kad kādai konkrētai pasaulei pienācis gals. Scenārijs izseko sākotnējā izstādes plāna paliekām, līkločojot starp nepabeigtajām, pārveidotajām un no jauna radītajām iecerēm, un risinās kā odiseja, rāms plūdums un meditācija par lietu nepastāvību. Filma ir veltījums topošai labvēlīgai, caur valdzinājuma atjaunotnes procesu izgājušai pasaulei, kurā mākslas darbi funkcionē kā domu ceļazīmes," uzsver Rebeka Lamarša-Vadela.

Apmeklētāji varēs aplūkot izstādi, kā arī kļūt par lieciniekiem filmas uzņemšanai. Trījās izstādes darbības nedēļās notiks performances, gidu vadītas ekskursijas un publiskās programmas pasākumi, vienlaikus tiks ievēroti nepieciešamie higiēnas un sociālās distancēšanās noteikumi. RIBOCA2 kuratore Rebeka Lamarša-Vadela ir topošās filmas radošā direktore un scenārija autore, savukārt, tās līdzrežisora postenis uzticēts pazīstamajam latviešu kinorežisoram Dāvim Sīmanim un par galveno filmas operatoru izraudzīts Andrejs Rudzāts. Sagaidāms, ka veidotā filma piedzīvos pirmizrādi 2021. gada sākumā.

Pilns RIBOCA2 dalībnieku saraksts pieejams šeit.

Papildus izstādei tiks izdots arī katalogs, to, iedvesmojoties no kserokopijas procesa estētikas, noformējuši "The Laboratory of Manuel Bürger / Collaboratoires MB".

Latvijā izsludinātā ārkārtas situācija beidzās 10. jūnijā; valsts robežas pakāpeniski tiek atvērtas, kā arī ir mīkstināti ierobežojumi pasākumu rīkotājiem. RIBOCA2 turpinās cieši sekot valdības ieteikumiem, lai gādātu par apmeklētāju, personāla un vietējo iedzīvotāju drošību.