Rīdzinieks Viktors Rimarevs saņēmis prestižo 'Sony World Photography' balvu

Rīdzinieks Viktors Rimarevs ar fotogrāfiju "Haze" jeb "Dūmaka" plūcis laurus prestižajā fotogrāfijas konkursā "Sony World Photography Awards" un ieguvis Nacionālo balvu.

Kā "Delfi" informē organizatori, atzinību ieguvusī fotogrāfija tika izvēlēta no Brīvās kategorijas pretendentiem. Viktors savā attēlā ir notvēris mirkli no pagājušā gada augusta, kad Baltijas jūras krastu bija pārņēmusi zemā migla. Runājot par uzvaru, viņš saka: "Esmu ārkārtīgi pagodināts saņemt šo balvu. Man no sirds patīk fotografēt, un jūtos glaimots, ka "Haze" saņēma šo uzmanību. Sirsnīgi pateicos "Sony World Photography Awards" organizatoriem par šo iespēju!"

Viktora Rimareva pamatnodarbošanās ir saistīta ar programmēšanu elektroenerģijas nozarē, bet savu brīvo laiku viņš cenšas atvēlēt fotografēšanai un aktīvajai atpūtai, bieži vien to izbaudot roka vai džeza pavadībā. Kā Nacionālās balvas laureāts Latvijā, Rimarevs iegūs ne tikai plašāku atpazīstamību, bet arī jaunu aprīkojumu savai radošajai attīstībai.

Konkursa Nacionālā balva (National Awards) ir Pasaules fotogrāfijas organizācijas un "Sony" iniciatīva, lai atbalstītu vietējās fotogrāfu kopienas 61 pasaules valstī. Šogad konkursam kopumā tika iesniegtas vairāk nekā 340 tūkstoši fotogrāfijas, no kurām 170 tūkstoši attēli iekļāvās Brīvajā kategorijā, tostarp Nacionālās balvas ieguvēji.

"Sony World Photography Awards 2022" studentu, jauniešu, brīvās un profesionālās konkursa kategorijas uzvarētāji tiks paziņoti 2022. gada 12. aprīlī un tiks iekļauti mākslas centra "Somerset House" izstādē Londonā.

Šī gada Nacionālās balvas saņēmēju darbi pieejami apskatei šeit.