Rīgas biržā būs Taizemes mūsdienu mākslas izstāde

Atzīmējot Latvijas–Taizemes diplomātisko attiecību nodibināšanas 30. gadadienu, no 22. aprīļa līdz 26. jūnijam Mākslas muzeja Rīgas birža Boses zālē ir skatāma izstāde "No ikdienas līdz mākslai. Taizemes kopienu refleksijas tajiešu mūsdienu glezniecībā un tekstilmākslā".

Izstādes kuratore no Latvijas puses ir Kristīne Millere, savukārt Taizemes pusi pārstāv Surada Monatrakula un Aleksandrs Vonsensejs no Taizemes Karalistes vēstniecības Stokholmā.

"Taizeme ir kultūru daudzveidības zeme. Ceļojot no valsts ziemeļiem uz dienvidiem, ir iespēja sastapt atšķirīgas kultūras, dažādus uzskatus un unikālas identitātes. Taizemes multikulturālos reģionus nosacīti var iedalīt Ziemeļu, Austrumu, Centrālajā un Dienvidu daļā, kur katram raksturīga sava kultūra un vietējo iedzīvotāju dzīvesveids. Taču dažādība nevis nošķir, bet rada harmonisku veselumu," raksta izstādes veidotāji.

Taizemes Karaliskā vēstniecība Stokholmā kopā ar Mākslas muzeju Rīgas birža ir sagatavojusi izstādi, kurā eksponētie mākslas darbi stāsta gan par Taizemes četru reģionu kultūru atšķirībām, gan izceļ vienojošo.

Izstādē reprezentēti divi mākslas veidi: Taizemes mūsdienu glezniecība un tekstilmāksla. Ekspozīcijā apskatāmi četru tajiešu mūsdienu mākslinieku Ankrita Adžčharijasophona (Angkrit Ajchariyasophon), Džehabdulloha Džehsorhoha (Jehabdulloh Jehsorhoh), Tanupona Enona (Tanupon En-on) un Džakai Siributra (Jakkai Siributr) darbi, kas parāda pēdējo gadu pārdzīvojumus, ietekmes no Taizemes daudzveidīgās kultūras, vietējo kopienu dzīvesveida, dabas, kā arī pauž autoru viedokļus par to, kas ir "tajiskums". Izstādē aplūkojama tekstilmāksla no dažādiem Taizemes reģioniem: ziemeļiem, ziemeļaustrumiem, dienvidiem un centrālās daļas, iepazīstinot apmeklētāju ar zīda aušanas tehnikām, audumu krāsošanas veidiem, ornamentu krāšņumu un dažādību.

Izstādi papildinās vairāki izzinoši un radoši pasākumu. Plašāk par to programmu – Latvijas Nacionālā mākslas muzeja mājaslapā.