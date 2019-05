Rīgas Fotomēneša programmā atklās igauņu mākslinieces Marijas Kapajevas izstādi

No 16. maija Latvijas Fotogrāfijas muzeja izstāžu zālēs būs skatāma igauņu mākslinieces Marijas Kapajevas izstāde "Sapnis ir brīnišķīgs, tomēr neskaidrs", kas notiks Rīgas Fotomēneša programmā, portālu "Delfi" informē rīkotāji.

Izstādē tiek aplūkotas attiecības starp kolektīvo un individuālo atmiņu, pētot cilvēku kopumu kādā tekstilmateriālu rūpnīcā, kas tagad ir slēgta un kur strādāja mākslinieces ģimene. Vienas mazas kopienas stāsts tiek apskatīts pasaules postindustriālo pilsētu plašākā kontekstā, jo tiek meklētas jaunas identitātes. Izstādē atainota tekstila rūpnīca, kas piepildīta ar spēcīgiem steļļu ritmiem un dzīvespriecīgiem sieviešu kolektīviem, kas mūsdienu konkurētspējīgajā pasaulē šķiet gaišs un tāls sapnis. Kapajeva pievērš uzmanību sievietēm, uzsverot sociālos un politiskos jautājumus postpadomju kultūrā. Būdama tekstila dizaineres meita, viņa bērnību pavadīja pie tekstila dzirnavām, zīmējot auduma modeļus un sapņojot par to pašu darbu, ko veica viņas māte. Izstādē viņa saista mātes darbu, viņas bērnības sapņus un neveiksmes ar kolektīvajām, lai uzsvērtu dalījumu starp personīgo un kolektīvo atmiņu, kas kopā veido mūsu vēsturiskos stāstus.

Izstādes nosaukums ir aizgūts no dziesmas "Entuziastu gājiens" vārdiem, kas bija atskaņota padomju laiku filmā "Gaišais ceļš" (1940), skatoties uz Ļubovas Orlovas lomu, kas spēlēja audēju, viņa veica "pelnrušķītes" ceļu no zemnieces līdz stahanovietei – varonīgajai strādniecei. Šī dziesmas rinda vēlāk tika cenzēta, jo radās šaubas par vārdu "neskaidrs". Ideja par brīnišķīgu sapni ir paredzēts kā kopīgs pavediens visiem izstādes darbiem, bet tas ir arī skaidrības trūkums, kas raksturo mūsu atmiņas par pagātni.

Sestdien, 18. maijā, pulksten 18.00 Latvijas Fotogrāfijas muzejā notiks sarunu vakars un izstādes "Sapnis ir brīnišķīgs, tomēr neskaidrs" aplūkošana kopā ar autori – Mariju Kapajevu. Pasākumu vadīs docente Marija Gurjeva (Sanktpēterburgas Valsts kultūras institūts, Krievija).

Marija Kapajeva ir igauņu māksliniece, kas dzīvo un strādā Londonā, Lielbritānijā. Viņas multikulturalitāte sniedz informāciju par to, kā vēsturiskā un mūsdienu kontekstā iegūst daudzveidīgu kultūras identitāti un dzimumu jautājumus. Viņa strādā ar stāstiem un vēsturēm, kas attīstās no vernikulārām fotogrāfijām, kuras viņa atrod arhīvos, vecos ģimenes albumos, internetā vai "blusu" tirdziņos. Kapajevas jaunākās personālizstādes ir: "Izmēģinājuma fotosesija" (Test Shooting) (CBS Digital Art Space, Dānija, 2019. gads), "Sapnis ir brīnišķīgs, tomēr neskaidrs" (Dream is Wonderful, Yet Unclear)(Narvas Mākslas rezidence, Igaunija, 2017. gads) un "Es zināju… Viņa ir bijusi ar mani kopš tā laika" (I just knew… She has been with me ever since) (WOAK Gallery, Belastoka, Polija, 2017. gads). Jaunākās grupas izstādes: Rīgas starptautiskā laikmetīgās mākslas biennāle (Latvija, 2018) un Field's ONE (Sluice Art HQ, Lielbritānija, 2018). 2018. gadā viņa ieguva Runner-Up balvu FOKUS video mākslas festivālā (Dānija) un viņas fotogrāmata "Tu vari viņu saukt par citu cilvēku" (You can call him another man) iekļuva Aperture fotogrāmatu konkursa finālā. M. Kapajeva ir pasniedzēja Radošās mākslas universitātē Farnhamā, kā arī ir iesaistījusies projektā "Ātri uz priekšu: Sievietes fotogrāfijā" (Fast Forward: Women in Photography).

Rīgas Fotomēnesis ir starptautisks fotogrāfijas festivāls, kas norisinās kopš 2014. gada. Šogad festivāla tēma ir "Ēdot ananasus uz mēness", kura ietvaros mākslinieki pievēršas dažādu kolektīvu utopiju laikmetīgām atblāzmām pēc-demokrātijas ideju diskursā. Rīgas Fotomēnesī būs skatāmas 11 izstādes un virkne dažādu citu pasākumu – lekcijas, prezentācijas, filmas, projekcijas un citi notikumi. Pilna festivāla programma pieejama www.rigasfotomenesis.lv.