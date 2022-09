Siguldā atklāts antenu mežs – skatāma un klausāma instalācija

Siguldā, pie koncertzāles "Siguldas devons" līdz oktobra beigām ir apskatāma mākslinieku apvienības "Orbīta" veidotā skaņas un gaismas instalācija "No ētera".

"No ētera" ir antenu birzs, kas, kā jau uz to norāda mākslas darba nosaukums, uztver ēterā noķeramos signālus un pārvērš tos cilvēka maņām piemērotākos formātos. Atkarībā no tā, cik piesātināts ir ēters instalācijas apkaimē, mainās darba skaņas (dienā) un gaismas (tumsā) intensitāte. "No ētera" atklāta Siguldas kultūras foruma programmā un ir viens no pieturas punktiem "Orbītas" un "Siguldas Devona" sadarbībā, portālu "Delfi" informē "Orbītas" pārstāvji.

Instalācija reflektē par šobrīd aktuālajiem pārstrādāšanas jautājumiem – arī pats darbs veidots no pārstrādāta "materiāla" – cilvēku emitētiem signāliem. Viļņi, ko cilvēks laiž ēterā – radiopārraidēs, mobilajos sakaros, rāciju sarunās un pat, izmantojot barošanas blokus sadzīves tehnikas darbināšanai, – ir enerģija tās tiešajā nozīmē. Tādējādi šī instalācija atspoguļo "ētera spriegumu" Siguldā un izmaiņas tajā. Jāpiebilst gan, ka šādi salasāmas enerģijas nav daudz, bet pietiek, lai pie katras antenas uz mirkli iemirgotos diode vai ieskanētos pīkstulis.

Idejas autors, "Orbītas" dalībnieks Artūrs Punte stāsta: "Līdzīgi kā zāle kondensē rasu, nodrošinot ūdens apriti dabā, šī mākslīgā antenu birzs padara dzirdamu un redzamu cilvēku emitēto viļņu intensitāti."

Punte arī norāda, ka, dodoties skatīties nu jau tuvojošos zelta rudeni, Siguldas apmeklētāji savā maršrutā varēs iekļaut arī šo meditatīvo skvēru pie "Siguldas Devona": "Ar šo instalāciju mēs sekojam dabai vairākos līmeņos – ar bambusam līdzīgajām teleskopiskajām makšķerēm esam izveidojuši neregulāru meža formu, pie katra stumbra piestiprināts piepei līdzīgs aprīkojums, un viļņi, kas nemitīgi bango ēterā, ir sava veida vējš, kas šo mākslīgo mežu iekustina un atdzīvina. Rezultātā ar cilvēku samērojamā mērogā tiek reproducēts dabas haoss, padarīts humānāks un panesamāks."

Mākslas zinātniece un viena no Siguldas kultūras foruma runātājām Astrīda Rogule "Orbītas" darbu laikmetīgās mākslas jomā salīdzina ar "filozofu akmens" meklējumiem mūsdienās: ""Orbīta" man atgādina viduslaiku alķīmiķus, kuri sistemātiski, ik pa brītiņam veicot jaunus eksperimentus un savienojot mākslas veidus un medijus kā ķīmiskas sastāvdaļas, rada fiziskas lietas un vielas, pieredze un stāstus."

Paredzēts, ka instalācija apceļos arī citas vietas Latvijā un pasaulē, tādējādi atspoguļojot katras konkrētās vietas enerģijas lauka piesātinātību. "No ētera apskatāma līdz 31. oktobrim. Savukārt 19. oktobrī "Siguldas Devonā" paredzēta "Orbītas" dzejas koncertfilmas izrādīšana – filma "Motopoiesis" tapusi, 2021. gadā, "Orbītai" "Devonā" strādājot mākslas rezidencē.

Apvienībā "Orbīta" ir četri mākslinieki, kas kopš 1999. gada aktīvi darbojas gan literatūras nozarē, gan vizuālajā un multimediālajā mākslā. "Orbītas" sastāvā ir: Artūrs Punte, Vladimirs Svetlovs, Sergejs Timofejevs un Aleksandrs Zapoļs. Instalācijas "No ētera" tehniskais risinājums veidots, piesaistot tehniskos ekspertus radio entuziastu Vladislavu Bogdanovu (liepaja.tk) un metālmākslinieku Jēkabu Voļatovski.