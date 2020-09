Skandalozā banāna instalācija uzdāvināta Gugenheima muzejam

Itāļu mākslinieka Mauricio Katelāna pērn plašu rezonansi radījušā un pretrunīgi vērtētā banāna instalācija "Komiķis" tiks iekļauta Gugenheima muzeja kolekcijā, vēsta portāls "artsy.net".

Šī darba variantu kopā ar autentiskumu apliecinošu sertifikātu un izsmeļošām pareizas instalācijas izvietošanas instrukcijām muzejam uzdāvināja kāds anonīms ziedotājs.

Skulptūra, ko veido pie sienas ar līmlenti pielīmēts banāns, pirmo reizi tika izstādīta 2019. gadā Maiami "Art Basel" mākslas tirgū, kur to iegādei izlika slavenā "Perrotin" galerija. Mākslas darbs satricināja pasauli, jo tika pārdots trīs reizes par cenām diapazonā no 120 000 līdz 150 000 ASV dolāru. Galu galā, darbs no "Perrotin" ložas tika izņemts, jo piesaistīja pārāk daudz uzmanības.

Gugenheima muzeja direktors Ričards Ārmstrongs izdevumam "The Art Newspaper" norādīja, ka Katelāna darbs ir svarīgs Gugenheima muzeja jaunāko laiku vēsturē, jo atklāj mākslinieka saikni ar laikmetīgās mākslas vēsturi, kā arī to ir salīdzinoši ļoti viegli uzglabāt.