Venēcijā apskatāmas mākslinieka Ginta Gabrāna 'SAN SuperGalerijas'

No 3. jūnija papildinātās realitātes lietotnes SAN SuperGalerijās, Venēcijā būs pieejami "antiZombie" kolekciju NFTs. Visa ietirgotā peļņa 100% apmērā tiks pārskaitīta uz Ukrainas atbalsta kriptovalūtas kontu, portālu "Delfi" informē mākslinieks.

Reizē ar 59. Venēcijas mākslas biennāli, mākslinieks Gints Gabrāns atklājis apskatei pasaulē pirmās papildinātās realitātes "SuperGalerijas SAN" Venēcijas metatelpā, kuras ir redzamas ar GPS bāzētas, papildinātās realitātes lietotni SAN.

SAN ir unikāla, planetāra mēroga papildinātās realitātes lietotne, kas atšķirībā no citām līdzīgām aplikācijām, ir spējīga darboties ar milzīgiem, pat vairāku kilometru lieliem papildinātās realitātes objektiem. Tie redzami ar mēroga attiecību 1:1, pret reālās telpas izmēriem. Pārvietojoties ar lietotni SAN pa reālo telpu, skatītājs pārvietojas arī pa SAN papildināto realitāti tai pašā mērogā un proporcijās.

"SAN SuperGalerijās" ir izstādītas īpaši atlasītas mēmu "antiZombie" kolekcijas, balstītas vēsturiskās atsaucēs un tematiski veltītas Krievijas iebrukumam Ukrainā. Mēmes caur asprātību vēršas pret Krievijas agresiju, tās izraisīto karu un propogandas mašīnu. "antiZombie" kolekcijas 1., 2. un 3. būs iespējams iegādāties NFT formātā no šī gada 3. jūnija. Spiežot uz "SAN SuperGalerijās" eksponētajiem darbiem ar skārienekrāna palīdzību, lietotājs tiks aizvests uz "OpenSea" iepirkumu vietni. 100% no ietirgotās peļņas tiks pārskaitīti uz Ukrainas atbalsta kriptovalūtas kontu (Starptautiskais ziedojumu fonds "Come Back Alive").

Divas "SAN SuperGalerijas" atrodas "Giardini" dārzos – "antiZombie" galerija #1 virs Krievijas paviljona un "Ctrl – Z" galerija virs Centrālā paviljona; savukārt trešā un visplašākā – "antiZombie Gallery #2" atrodas virs Arsenāla, nosedzotot visu tā teritoriju.

Atverot lietotni SAN, "SuperGaleriju" zonas ir redzamas no jebkuras vietas Venēcijā. Nokļūstot līdz vienai no galerijām un ieejot zonas iekšpusē, ieslēdzas konkrētā "SuperGalerija" ar tās ekspozīciju. Šāds darbības princips SAN metatelpai nākotnē paver neizsmeļamas iespējas — ar dažādu lietotāju virtuālajiem īpašumiem, zemēm, telpām un tajās ievietotu visdažādāko saturu jebkurā vietā pasaulē — radot jaunu informācijas universu, norāda Gabrāns.

SAN app var lejuplādētēt www.san.land (App Store, Google Play)