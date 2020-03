Vermēra 'Meitene ar pērļu auskaru' pret kukurūzu

Jau vairāk nekā nedēļu interneta vietnē "Instagram" ar korejiešu mākslinieces Nananas Kangas (Nanan Kang) fotogrāfiju ar nosaukumu "Kukurūza ar pērļu auskaru" dalās atzīti mākslas kritiķi, prestižas galerijas un muzeji. Iedvesma, protams, nav tālu jāmeklē, Jana Vermēra 1665. gada glezna "Meitene ar pērļu auskaru" ir viens no visbiežāk parodētajiem un kolāžās izmantotajiem mākslas vēstures šedevriem. Savu versiju par "Meiteni ar pērļu auskaru", šķiet, radījis katrs, kuram nav bijis slinkums, gleznu papildinot ar citiem uzgleznotiem elementiem, seju nomainot ar kāda dzīvnieka purnu, kariķējot to dažādu mākslas virzienu stilistikā utt. Un, protams, nevar arī nepieminēt Pītera Vebera 2003. gada filmu, kas balstīta uz Treisijas Ševaljē romānu "Meitene ar pērļu auskaru", ar apburošo Skārletu Johansoni galvenajā lomā.

Portālam "Delfi" radās iespēja sarunāt mākslinieci uz īsu sarunu, lai uzzinātu mazliet vairāk par šo fotogtāfiju. Iedvesma māksliniecei radās no Jana Vermēra gleznas "Meitene ar pērļu auskaru", bet tā transformējās kādu rītu, skatoties uz kukurūzu. Pēkšņi Kangai atmiņā uzausa Vermēra glezna, kā māksliniece stāsta: "Tas notika negaidīti, kā jau ar mākslu tas bieži vien notiek, ka uzņemtās emocijas un iespaidi pēkšņi transformējas cita veida mākslā. Neatkarīgi no tā, vai iedvesma rodas kino, mūzikas, literatūras, dabas vai no cita veida pieredzes."

Ņemot vērā, ka fotogrāfija tika publicēta pirms vairāk nekā pus gada, māksliniecei pajautāju, kāpēc, viņasprāt, šī fotogrāfija kļuva zināma tieši tagad, uz ko viņa atbild: "Savā "Instagram" vietnē šo fotogrāfiju publicēju jau 2019. gada jūlijā, bet tad kāds nejauši to uzgāja un dalījās ar citiem. Gribu gan viņiem, gan visiem citiem, kas pēdējo nedēļu laikā ir dalījušies interneta vietnēs ar manu fotogrāfiju, pateikt lielu paldies. Tas man ir liels pārsteigums un gods, ka ar šo bildi dalījušies tik ievērojamas organizācijas un cilvēki kā "Saatchi" galerija, muzejs "Mauritshuis", kur izstādīta Vermēra oriģinālā glezna "Meitene ar pērļu auskaru", kā arī režisors Pīters Vebers, kurš uzņēma par šo gleznu filmu. Kā arī paldies gribu teikt draugam, kurš man atsūtīja šo kukurūzu. Priecājos, ka es nebiju tik ļoti izsalkusi, lai to apēstu, pirms nofotogrāfēju. Vai tas, ko saku, neizklausās pēc kādas apbalvošanas ceremonijas pateicības runas? Es tiešām iepriekš neesmu saņēmusi tik lielu starptautisku uzmanību par kādu no maniem mākslas darbiem."

Foto: Nanan Kang

Neraugoties uz to, ka māksliniece Nanana Kanga gūst aizvien lielāku atpazīstamību fotogrāfijas "Kukurūza ar pērļu auskaru" dēļ, viņa šobrīd cītīgi strādā pie savas otrās personālizstādes. Agrāk strādājusi par korejiešu jauniešu žurnāla galveno redaktori, veidojusi reklāmas un ilustrācijas, bet drīz vien sapratusi, ka sevi vairāk jūt kā gleznotāju. Vairākus gadus Nanana par "audeklu" savām gleznām izmantoja logus. Sāka ar to nodarboties Korejā, bet neilgi pēc tam tika aicināta apgleznot logus uz Ņujorku, Honkongu un Londonu.

Jautājot, vai viņai ir radusies vēlme radīt līdzīga veida fotogrāfiju, izmantojot labi zināmu gleznu un to attēlojot citiem mākslinieciskajiem līdzekļiem, viņa atbildēja, ka parodēt vai kā citādi izmantot citu mākslinieku darbus savā mākslā nav viņas žanrs, šis ir izņēmums un viņai ir prieks, ka tas licis pasmaidīt vairākiem mākslas mīļotājiem, kā arī neuzskata to par pienākumu sevi piespiest radīt nākamo darbu šādā tehnikā, jo visa uzmanība veltīta topošajai personālizstādei. Lai arī Vermērs nav Kangas iecienītākais mākslinieks, viņa piemetina, ka no viņa glezniecības var ļoti daudz mācīties.

Domājot par to, kas tieši raisa asociācijas vai veido līdzību šai fotogrāfijai ar Jana Vermēra gleznu, māksliniecei tika jautāts, kas, viņasprāt, ir tie zīmīgākie asociāciju elementi: "Ja tie būtu tikvien kā tumšais fons, pērļu auskars un zilā lente, tas īpašu uzmanību nepievērstu, jo parodējuši šo gleznu ir ļoti daudzi. Domāju, ka šeit nostrādāja pirmā brīža pārsteigums ar smiekliem un tad mēģinājums saprast, kāpēc šī fotogrāfija iedarbojas uz skatītāju. Šķiet, ka daļa šīs fotogrāfijas veiksmes ir saistīta arī ar to, ka sejas aizvietošanai tika izvēlēta tieši kukurūza, kas, iespējams, arī padarīja šo fotogrāfiju atpazīstamu. Vairāki cilvēki, kas dalījušies ar šo fotogrāfiju savās interneta vietnēs, mēģinājuši rast atbildi uz jautājumu, kas tieši raisa asociācijas ar zināmo Jana Vermēra gleznu "Meitene ar pērļu auskaru". Protams, tiek minēti skaidri nolasāmie elementi - tumšais fons, pērļu auskars un "pareizais" zilais tonis, bet, šķiet, ka arī kukurūzai ir sava loma, jo tieši kukurūzas lapu dzeltenais tonis ir ļoti līdzīgs Vermēra meitenes lakatam.

Jautājot māksliniecei, vai bildē izmantots īsts pērļu auskars, viņa ironiski atbild, ka viņai nebija svarīgi, vai tas ir īsts pērļu auskars, jo kukurūzai neesot ausu ļipiņu.



Ņemot vērā lielo sabiedrības viedokļu vētru par 2019. gada nogalē Maiami mākslas mesē "Art Basel" nopirktajām trīs mākslinieka Maurīcio Katelana (Maurizio Cattelan) mākslas darba "Komiķis" versijām (120 un 150 tūkstošiem ASV dolāriem), radās jautājums, ar ko Nananas Kangas kukurūza atšķiras no banāna izraisītā neprāta, uz ko māksliniece mierīgi atbild, ka galvenā atšķirība ir tajā, ka uzstādījums un šī fotogrāfija netika veidota ar komerciālu mērķi.

Māksliniecei šķiet, ka ar šīs fotogrāfijas palīdzību popularitāti vēl vairāk ieguvusi arī Vermēra glezna, piemetinot: "Lai nu kā - priecājos, ka šī fotogrāfija tik daudzus iepriecinājusi un likusi pasmaidīt, bet es atgriežos savās ikdienas gaitās, izmantojot šo pozitīvo enerģiju savā radošajā darbībā."