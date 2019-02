Latvijas Nacionālais mākslas muzejs uzsācis projekta "Vienas gleznas stāsts" otro sēriju un turpina iepazīstināt ar savā ekspozīcijā esošajiem mākslas darbiem. Piektais stāsts – par Ausekļa Baušķenieka gleznu "Dieva ausī" (1980).

"No tavas mutes dieva ausī" - saka, ja grib, lai notiktu tā, kā mēs gribam. Bet mākslinieks jau sēž Dieva ausī. Re, kur viņš ir ar visām krāsām un paletēm, ar radiotehniku un grāmatām, mīļāko cilvēku fotogrāfijām pienaglotām pie auss un uz striķa izkārtām zeķēm. Aiz Dieva auss pat pabāzts Goda raksts, lai Dievs tur to paturētu. Bet pats svarīgākais jautājums nav skaidrs. Vai dievs dzird mākslinieku, kurš tik omulīgi iekārtojies viņa ausī? Šajā brīdī Baušķenieks paiet malā un skatās ar vieglu smīnu, gluži kā mēs naivi turpinām meklēt pavedienu, lai izprastu to, ko nevar zināt.

Ausekļa Baušķenieka reālistiski satīriskā daiļrade jeb paradoksu glezniecība ir savrupa parādība 20. gadsimta latviešu mākslā, kas neiekļaujas nevienā no izdomātajiem stiliem un virzieniem šajā laika periodā.

Protams, viņa mākslu var vispārināti pieskaitīt arī sirreālisma virzienam, bet tas atkal neizteiks pilnībā Baušķenieka darbu būtību. Atšķirībā no sirreālistiem viņš nemedī realitātes atspoguļojumu zemapziņā, bet ar filozofiski ironisku skatienu preparē ikdienas dzīvi, izceļot tās absurdu. Baušķenieka gleznas nekad nemoralizē, bet ļauj skatītājam pasmaidot pašam aizdomāties par daudzām situācijām, aplūkojot tās no neierasta skatupunkta.

