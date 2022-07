Zem slavena Modiljāni akta atrastas iepriekš nezināmas mākslinieka skices

Izraēlas Hehta mākslas muzeja kuratori konstatējuši, ka vienā no ievērojamā 20. gadsimta gleznotāja Amedeo Modiljāni gleznā apslēptas trīs iepriekš nezināmas mākslinieka radītās skices, raksta "Guardian".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Amedeo Modiljāni 1908. gadā gleznotais akts "Nude with Hat" izstādē ir novietots otrādi, jo cits viņa darbs – "Maud Abrantes" – atrodas šī paša audekla otrā pusē pareizā pozīcijā.

Itālijā dzimušā mākslinieka Modiljāni nepabeigtie darbi tika atklāti pēc tam, kad muzeja speciālisti uzņēma "Nude with Hat" rentgenattēlu, lai sagatavotu šo gleznu eksponēšanai izstādei Filadelfijā. Hehta muzeja mākslas vēsturniece Inna Berkoviča raksturoja to kā "diezgan pārsteidzošs atklājumu".

Amedeo Modiljāni tiek uzskatīts par vienu no 20. gadsimta izcilākajiem modernisma māksliniekiem. Mākslinieks aizvadīja bohēmas caurvītu mūžu Francijā, kur viņa akti izpelnījās visai pretrunīgu novērtējumu, un mira tikai 35 gadu vecumā dziļā nabadzībā.

Modiljāni darbiem raksturīgi slaidi, iegareni kakli un sejas. Šāds glezniecības stils, ko ietekmējusi Āfrikas un Kiklādu grieķu kultūras māksla, Francijā kļuva populārs 19. gadsimta beigās un 20. gadsimta sākumā.

Viens no Modiljāni darbiem "Reclining Nude" 2015. gadā tika pārdots par vairāk nekā 170 miljoniem ASV dolāru, kļūstot par vienu no visu laiku dārgākajām gleznām. Cits viņa darbs 2018. gadā tika pārdots par 157 miljoniem ASV dolāru.

No šī atklājuma izriet, ka akts "Nude with Hat" ietver sevī veselus piecus mākslinieka darbus, kas uzgleznoti viens uz otra, visdrīzāk, lai ietaupītu naudu jauna audekla iegādei. Pateicoties rentgenam un citām mūsdienīgām izpētes tehnoloģijām paslēpti darbi atrasti arī zem citu slavenu mākslinieku darbiem, tostarp Degā un Rembranta gleznām. Tikko arī zem kāda no Vinsenta van Goga darbiem ar rentgenattēlu tika atklāts iepriekš nezināms mākslinieka pašportrets.